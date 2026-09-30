Скільки Україна втрачає за кожну годину повітряної тривоги

Кожна година повітряної тривоги, яка зупиняє роботу бізнесу, коштує українській економіці близько $45 млн. Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко

За його словами, російські атаки дедалі сильніше б’ють не лише по енергетиці, а й безпосередньо по економічній інфраструктурі країни. Під ударами опиняються промислові підприємства, склади, логістичні хаби та дата-центри. Міністр охарактеризував це як спробу росії завдати системної шкоди українській економіці.

Одна з ключових проблем для бізнесу — тривалі повітряні тривоги. Працівники змушені залишати робочі місця та переходити в укриття, а окремі підприємства фактично припиняють роботу на цей період.

За словами Кравченка, тривоги в окремі дні можуть тривати до 10 годин, що створює значні втрати для бізнесу та економіки загалом.

«Якщо люди перебувають в укритті, бізнес зупиняється», — пояснив міністр.

Щоб зменшити економічні наслідки, в Україні запровадили дворівневу систему попереджень про небезпеку. «Червоний» рівень означає ракетну загрозу та необхідність перейти в укриття, тоді як «жовтий» застосовують під час загрози від дронів і він дозволяє частині підприємств продовжувати роботу.

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За даними міністра, понад половина компаній не припиняють діяльність під час «жовтих» попереджень. Водночас такий формат не усуває ризиків для працівників, оскільки дронові атаки також можуть призводити до жертв і руйнувань.

Російські удари вже завдають українській економіці значних прямих збитків. За оцінкою Кравченка, лише у 2026 році пошкодження основних фондів через атаки становили близько $10 млрд. Серед цілей — металургійні підприємства, склади, транспортна та цифрова інфраструктура.

Мінекономіки паралельно працює над механізмами підтримки компаній, які постраждали від обстрілів. Зокрема, уряд уже запровадив окремі інструменти допомоги бізнесу та готує системний механізм компенсації воєнних збитків для відновлення пошкоджених активів і виробництва.

Редакція PSM звертає увагу, що втрати від повітряних тривог не обмежуються прямими руйнуваннями після обстрілів. Тривалі зупинки виробництва, логістики та сфери послуг також знижують економічну активність, продуктивність і доходи бізнесу. Тому одним із ключових викликів для України залишається пошук балансу між безпекою людей і можливістю економіки продовжувати працювати в умовах постійних атак.

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Джерело: The Guardian.