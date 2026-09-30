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Що приховує лід Гренландії: вчені зробили нові відкриття

30.09.2026 11:00
Микола Деркач

Під льодовиковим щитом Гренландії простягається мережа долин, яку досі не вдавалося повністю відтворити на картах. Новий метод допоміг з’єднати розрізнені фрагменти та побачити раніше невідомі шляхи руху льоду

Що приховує лід Гренландії: вчені зробили нові відкриття

Фото: magnific.com

Про результати дослідження 28 вересня розповіло NASA. Науковці нанесли на карту 1943 підльодовикові долини — приблизно третину з них виявили вперше. А близько половини долин, позначених у попередній картографічній моделі BedMachine Greenland, виявилися довшими: подекуди вони простягаються вглиб острова на сотні кілометрів далі, ніж вважалося.

Зазирнути під кригу допомогли нерівності на її поверхні. Коли лід рухається над прихованими хребтами та западинами, зверху залишаються ледь помітні підвищення і заглиблення. Супутники фіксують ці зміни, а дослідники за ними відтворюють рельєф унизу.

Метод особливо корисний для внутрішніх районів льодовикового щита, де бракує вимірювань його товщини. Як пояснюють автори дослідження в Geophysical Research Letters, попередні підходи залишали значну частину підльодовикового рельєфу нечіткою, з численними ізольованими западинами замість зв’язної мережі долин.

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Особливу увагу привернули довгі прямі долини на заході центральної частини острова. Багато з них орієнтовані з південного заходу на північний схід. Це може вказувати на вплив давніх тектонічних процесів. А кути, під якими долини розгалужуються, свідчать про можливу участь підземних вод у їхньому формуванні ще до появи льодовикового щита.

Знання цього рельєфу допоможе точніше моделювати рух льоду: долини спрямовують його потоки до узбережжя, а отже, впливають на майбутню втрату крижаної маси.

Редакція PSM звертає увагу, що для України практична цінність таких досліджень — у точніших даних для довгострокової оцінки кліматичних ризиків, зокрема для прибережної інфраструктури. Водночас сама карта долин ще не дає прогнозу, коли й наскільки зміниться рівень моря біля українських берегів: для цього потрібні окремі регіональні розрахунки.

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Рубрики: СвітНовиниНаука
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