Планета, де шукали життя, поставила вчених у глухий кут

Одна з найцікавіших екзопланет для пошуку потенційно придатних до життя умов знову поставила астрономів перед загадкою. Новий аналіз спостережень космічного телескопа James Webb не підтвердив ознак гелію в атмосфері LHS 1140 b, хоча раніше наземні телескопи зафіксували сигнал, який науковці інтерпретували як витік газу з атмосфери планети

LHS 1140 b розташована приблизно за 48 світлових років від Землі та обертається навколо холодної червоної карликової зорі. Планета має радіус приблизно у 1,7 раза більший за земний і масу близько 5,6 маси Землі. Вона перебуває у так званій зоні населеності — на відстані від зорі, де за певних умов на поверхні може існувати рідка вода.

У липні 2026 року команда під керівництвом дослідників Гарварду повідомила про виявлення гелію, що нібито залишає верхні шари атмосфери LHS 1140 b. Це назвали першим переконливим свідченням атмосфери навколо кам’янистої планети в зоні населеності іншої зорі.

Однак нові роботи, оприлюднені в серпні, ускладнили картину.

Дві незалежні групи проаналізували чотири проходження LHS 1140 b перед своєю зорею, які James Webb спостерігав за допомогою інструмента NIRISS у період із 2023 до 2026 року. У жодному з випадків телескоп не зафіксував поглинання гелію на рівні, про який повідомлялося раніше.

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Одна з команд зазначила, що дані JWST у кожному спостереженні суперечать моделі попереднього гелієвого сигналу з рівнем статистичної значущості понад 3σ. Інша робота дійшла висновку, що постійний гелієвий сигнал не підтверджується з іще більшою впевненістю.

Втім, це ще не означає, що атмосфери на LHS 1140 b немає.

Дослідники припускають кілька можливих пояснень. Початкове виявлення гелію могло бути хибним, сигнал міг виникнути через активність самої зорі або особливості наземних спостережень. Інший варіант — витік атмосфери є нестабільним і проявляється лише час від часу, тому JWST міг просто не спостерігати планету в потрібний момент.

LHS 1140 b все одно залишається одним із найцікавіших об’єктів для подальших досліджень. Моделі допускають, що вона може бути не типовою кам’янистою планетою, а світом із великою кількістю води або залишковою атмосферою. Саме наявність і склад атмосфери стануть ключовими для оцінки того, чи можуть там існувати умови, сприятливі для життя.

На думку редакції PSM, нові дані добре демонструють, наскільки обережно варто ставитися до гучних заяв про потенційно населені світи. LHS 1140 b не стала менш цікавою для науки, але поки що немає достатніх підстав стверджувати, що її атмосфера вже достовірно виявлена. Подальші спостереження James Webb та наземних телескопів мають показати, що саме відбувається на цій далекій планеті.

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Джерело: arXiv.