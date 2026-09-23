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Учені оцінили розвиток життя на 29 екзопланетах

23.09.2026 19:50
Микола Деркач

Вік планети ще не означає, що життя на ній мало більше часу для розвитку. Вчені запропонували новий спосіб оцінювати можливу еволюцію організмів на екзопланетах і дійшли висновку, що більшість найближчих потенційно придатних світів можуть суттєво відставати від Землі

Учені оцінили розвиток життя на 29 екзопланетах

Фото: magnific.com

Дослідники проаналізували 29 екзопланет у космічному сусідстві Землі, де теоретично можуть існувати умови для життя. Замість простого порівняння віку планет вони спробували оцінити, скільки енергії потенційна біосфера могла отримати завдяки фотосинтезу.

Для цього вчені використали показник кількості вуглецю, який теоретично могли зафіксувати фотосинтезуючі організми протягом історії планети. На Землі саме фотосинтез став одним із фундаментальних процесів, що дозволив біосфері поступово ускладнюватися.

Одним із головних об’єктів дослідження стала TRAPPIST-1e, розташована приблизно за 40 світлових років від Землі. Вона старша за нашу планету на кілька мільярдів років і давно привертає увагу як потенційно придатний для життя світ.

Проте моделювання дало несподіваний результат. За оцінками команди, за весь цей час потенційна біосфера TRAPPIST-1e могла зафіксувати лише близько 21% від кількості вуглецю, яку зафіксувало життя на Землі.

Це навіть менше за обсяг, накопичений земною біосферою до появи більш ефективних судинних рослин. Тому дослідники припускають, що якщо життя на TRAPPIST-1e справді існує, воно потенційно може залишатися приблизно на рівні мікроорганізмів.

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Схожі розрахунки провели ще для 28 світів. Лише дві планети — GJ 1061c та K2-3d — за моделлю могли накопичити умови для розвитку життя, яке потенційно випереджає земне.

Ще три екзопланети теоретично могли дійти до стадії, яку автори умовно порівнюють із мезозойською ерою на Землі — часом, коли на нашій планеті домінували динозаври.

Втім, вчені підкреслюють: це не доказ існування життя, тим більше розвинених цивілізацій. Реальна еволюція залежить від атмосфери, клімату, температури, кількості води та багатьох інших факторів, про які для більшості екзопланет поки відомо дуже мало.

Додаткові дані в майбутньому може дати космічний телескоп James Webb, зокрема завдяки вивченню атмосфер далеких світів.

На думку редакції PSM, дослідження додає важливу деталь до пошуку позаземного життя: старша планета зовсім не обов’язково означає більш розвинену біосферу. Набагато важливішим може бути те, скільки енергії її умови дозволяли життю отримувати протягом мільярдів років.

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Джерело: Phys.org.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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