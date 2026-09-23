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Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

23.09.2026 18:30
Микола Деркач

У січні–серпні 2026 року найбільше податків, зборів і платежів до Зведеного бюджету України сплатили підприємства переробної промисловості, торгівлі, державного управління та оборони, а також фінансового і страхового секторів

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Фото: magnific.com/pressfoto

Найбільшу частку забезпечила переробна промисловість — на неї припало 17,9% усіх надходжень.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року сплата податків підприємствами цієї галузі збільшилася на 44,8 млрд грн, або на 18,2%.

На другому місці опинилися оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Цей сектор сформував 16,3% загального обсягу надходжень.

За рік платежі від торговельного бізнесу зросли на 31,6 млрд грн, або на 13,5%.

Ще 11,9% надходжень забезпечили державне управління й оборона, а також обов’язкове соціальне страхування. У цьому сегменті приріст становив 30,7 млрд грн, або 18,9%.

Помітно зросли й надходження від фінансової та страхової діяльності. На цю сферу припало 10,8% усіх податкових платежів, а сума сплаченого збільшилася на 35,7 млрд грн, або на 25,5%.

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Таким чином, саме чотири великі сегменти економіки продовжують формувати значну частину бюджетних надходжень країни.

Найвищі темпи зростання серед них показали фінансові та страхові компанії, де приріст сплати перевищив 25%. Водночас за абсолютною сумою додаткових надходжень лідером залишилася переробна промисловість.

Податкові надходження до Зведеного бюджету охоплюють платежі як до державного, так і до місцевих бюджетів. Саме з цих коштів фінансуються оборонні потреби, соціальні програми, робота державних установ, критична інфраструктура та послуги громад.

В умовах повномасштабної війни стабільність таких надходжень має особливе значення, оскільки від них напряму залежить здатність держави виконувати свої базові функції.

На думку редакції PSM, структура податкових надходжень показує, які сектори зараз залишаються ключовими опорами української економіки. Особливо показовим є зростання платежів у фінансовій сфері та переробній промисловості — саме ці галузі демонструють один із найпомітніших приростів у 2026 році.

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Джерело: ДПС.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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