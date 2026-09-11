Податок на посилки з-за кордону: що змінили в оновлених законопроєктах

10 вересня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Парламенту прийняти за основу та в цілому пакет доопрацьованих законопроєктів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси: зміни до Податкового кодексу (реєстраційний № 16051-1) і зміни до Митного кодексу (реєстраційний № 15460)

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Законопроєкти взаємопов’язані та разом формують цілісну правову базу для запровадження в Україні сучасних правил оподаткування електронної торгівлі, які відповідають підходам Європейського Союзу.

Важливість запропонованих змін

Справедливі умови для українського бізнесу: Запропоновані зміни передбачають скасування пільги зі сплати ПДВ для імпортованих товарів, придбаних через маркетплейси, що дозволить створити рівні умови конкуренції для українського та іноземного бізнесу.

Відповідність підходам ЄС: Нова модель оподаткування електронної торгівлі відповідатиме стандартам Європейського Союзу, зокрема передбачатиме застосування українського аналогу європейської системи IOSS (Import One Stop Shop).

Виконання міжнародних зобов’язань: Ухвалення законопроєктів Парламентом відкриє шлях до отримання Україною фінансування від міжнародних партнерів обсягом близько 4 млрд євро. Реформа також є частиною програми співпраці з МВФ (EFF 2026–2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Додаткові надходження до бюджету: Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень у наступному році. Кошти спрямовуватимуться на потреби оборони.

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Законопроєктами пропонується:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян. Водночас усі надходження від ПДВ із міжнародних посилок пропонується спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету на потреби Збройних Сил України.

Також змінено запропоновані строки набрання чинності: норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Нагадаємо, що зміни щодо оподаткування міжнародних посилок публічно підтримує вітчизняний бізнес, а також понад 54% громадян України. Також раніше Мінфін розвінчав міфи щодо запровадження ПДВ на міжнародні посилки.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані зміни можуть суттєво вплинути як на українських споживачів, які регулярно замовляють товари на закордонних маркетплейсах, так і на внутрішній бізнес. Водночас до фактичного запровадження нових правил ще залишається час: у разі ухвалення законопроєктів вони мають набути чинності не раніше липня 2027 року.

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