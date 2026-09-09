Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн

У першому півріччі 2026 року обсяг капітальних інвестицій в Україні зріс майже на 10%. Найбільше коштів бізнес спрямовував у промисловість, машини та обладнання, однак левова частка вкладень і далі припадає на Київ та фінансується власним коштом компаній

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату.

У січні-червні підприємства інвестували 307,9 млрд грн, що на 9,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України наприкінці серпня.

Найбільший обсяг коштів отримала промисловість — 121,5 млрд грн, або 39,5% усіх капітальних інвестицій. На сільське, лісове та рибне господарство припало 11,4%, на торгівлю — 9,6%, на будівництво — 8,5%.

За видами активів перше місце посіли машини, обладнання та інвентар — 36,1% загального обсягу. Ще 22,4% коштів спрямували в інженерні споруди, 11,4% — у нежитлові будівлі, 10,7% — у транспортні засоби.

«Це саме ті вкладення, які допомагають підприємствам збільшувати продуктивність і випускати більше продукції», — зазначив Гетманцев.

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Водночас інвестиції розподіляються дуже нерівномірно. На Київ припало 128,5 млрд грн, або 41,7% усіх вкладень у країні. Ще одна проблема — джерела фінансування. За словами Гетманцева, 75,4% інвестицій підприємства профінансували власним коштом, частка банківських кредитів становила лише 4,6%, а коштів інвесторів-нерезидентів — 0,1%.

За такої структури перевагу мають компанії, які вже накопичили достатній фінансовий ресурс, тоді як бізнесу з обмеженим капіталом значно складніше модернізувати виробництво чи запускати нові проєкти.

«Без цього позитивна динаміка інвестицій не забезпечить тих темпів оновлення виробництва, створення робочих місць і розвитку регіонів, яких сьогодні потребує наша країна», — наголосив Гетманцев.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання капітальних інвестицій майже на 10% є позитивним сигналом для економіки, але структура вкладень показує і слабкі місця. Для ширшого інвестиційного відновлення Україні потрібні доступніше довгострокове кредитування, страхування воєнних ризиків та інструменти залучення зовнішнього капіталу в регіони.

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