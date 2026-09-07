Деякі пенсіонери можуть отримати 2595 грн доплати щомісяця

Окремі українські пенсіонери у 2026 році можуть щомісяця отримувати додаткові 2595 грн. Йдеться про непрацюючих громадян, які постійно проживають на територіях, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Водночас самої реєстрації за відповідною адресою для призначення доплати недостатньо

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, виплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

Однак заявник повинен підтвердити, що мав зв’язок із цією територією ще в перші роки після Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, необхідно довести, що людина проживала або працювала там станом на 26 квітня 1986 року або в період із 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993 року.

Ще одна обов’язкова умова — офіційний статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас право на надбавку мають не всі пенсіонери, які зараз зареєстровані на відповідних територіях.

У виплаті можуть відмовити тим, хто після аварії залишив забруднену територію, а згодом повернувся туди на постійне проживання. Це стосується як евакуйованих громадян, так і тих, хто виїхав самостійно.

Так само надбавку не призначають людям, які переїхали та зареєструвалися на таких територіях уже після 1 січня 1993 року.

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Пенсійний фонд перевіряє інформацію про місце проживання через державні електронні реєстри. Зокрема, використовуються дані Єдиного державного демографічного реєстру та реєстрів територіальних громад.

Якщо інформації про проживання людини до 1993 року в електронних базах немає, це не завжди означає автоматичну відмову.

У такій ситуації значення має наявність статусу постраждалого від Чорнобильської катастрофи, а також відсутність у реєстрах даних про зміну місця проживання після 1 січня 1993 року.

Якщо Пенсійний фонд не може підтвердити необхідні відомості автоматично, пенсіонеру можуть знадобитися додаткові документи. Серед них — архівні довідки, документи місцевих органів влади, трудова книжка або інші підтвердження проживання чи роботи на відповідній території у 1986–1993 роках.

Тому пенсіонерам, які розраховують на виплату 2595 грн, варто заздалегідь перевірити, чи збігаються дані в їхніх документах з інформацією у державних реєстрах.

На думку редакції PSM, ключовою умовою для отримання такої доплати є не нинішня реєстрація в чорнобильській зоні, а підтверджений зв’язок із цією територією у визначений законом період. Саме документальне підтвердження проживання або роботи може стати вирішальним у разі перевірки з боку Пенсійного фонду.

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Джерело: На пенсії.