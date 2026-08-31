Пенсіонери можуть отримувати додатково понад 1000 грн щомісяця

Деякі українські пенсіонери у 2026 році можуть щомісяця отримувати додаткові 1038 грн. Йдеться про державну соціальну допомогу на догляд, яку призначають не автоматично та лише за дотримання визначених законом умов

Зокрема, право на таку виплату мають одинокі громадяни, яким виповнилося 80 років, якщо вони за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Це має бути підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії.

Крім того, людина повинна отримувати пенсію відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлений на рівні 2595 грн. Доплата для одиноких пенсіонерів віком від 80 років становить 40% цієї суми — тобто 1038 грн на місяць.

При цьому допомога на догляд передбачена не лише для людей старше 80 років. На неї за певних умов можуть претендувати одинокі малозабезпечені громадяни, які потребують постійного догляду та отримують пенсію за віком, вислугою років або інвалідністю, а також окремі категорії людей з інвалідністю та ветеранів війни.

Як оформити виплату

Для отримання допомоги необхідно звернутися із заявою та документами. Зробити це можна через сервісний центр Пенсійного фонду України або ЦНАП.

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Для оформлення, зокрема, можуть знадобитися документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, декларація про доходи та висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду. У певних випадках перелік документів може бути ширшим.

Важливо, що 1038 грн — це не загальна вікова надбавка, яку автоматично додають до пенсії після 80 років. Йдеться про окремий вид державної соціальної допомоги, тому для її призначення необхідно відповідати встановленим критеріям і подати заяву.

На думку редакції PSM, у випадку таких виплат особливо важливо розрізняти автоматичні пенсійні надбавки та допомогу, яку потрібно оформлювати окремо. Навіть якщо людина відповідає віковому критерію, це ще не означає автоматичного призначення 1038 грн: ключовими умовами є, зокрема, самотнє проживання та підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді.

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Джерело: 24 Канал.