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Деякі пенсіонери отримають до 456 грн доплати

29.08.2026 13:00
Микола Деркач

Частина українських пенсіонерів може отримати додаткову щомісячну виплату без подання заяв та звернення до Пенсійного фонду. Йдеться про вікову надбавку, яку призначають автоматично після досягнення встановленого віку

Деякі пенсіонери отримають до 456 грн доплати

Фото: magnific.com//Drazen Zigic

Для пенсіонерів віком від 75 до 79 років розмір такої доплати може становити до 456 грн на місяць.

Водночас ця сума не додається поверх попередньої вікової надбавки. Після досягнення 75 років виплату, яка раніше становила до 300 грн для людей віком 70–74 роки, збільшують до 456 грн.

Загалом система вікових доплат передбачає кілька рівнів. Пенсіонери від 70 до 74 років можуть отримувати до 300 грн щомісяця, від 75 до 79 років — до 456 грн, а після досягнення 80 років максимальна доплата зростає до 570 грн.

Однією з головних умов є загальний розмір пенсійної виплати. Право на таку надбавку мають лише ті громадяни, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Якщо виплата вже вища за цю суму, додаткову вікову компенсацію не призначають.

Є також нюанс із першою виплатою після дня народження. Якщо пенсіонеру виповнюється 75 років не першого числа місяця, одразу всю суму надбавки він не отримає.

Також читайте: До пенсії можуть доплачувати понад 1000 грн щомісяця: хто має право

За перший місяць її розрахують пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку. Повний розмір доплати почнуть нараховувати вже з наступного місяця.

Формулювання «до 456 грн» також має значення. Якщо повна надбавка призведе до того, що загальний розмір пенсії перевищить встановлений ліміт у 10 340,35 грн, суму можуть зменшити.

При цьому пенсіонер не завжди помітить збільшення загальної виплати саме на 456 грн. Таке може статися, якщо одночасно змінюється інша складова пенсії, наприклад зменшується доплата до мінімального гарантованого рівня.

Окремий механізм перерахунку діє і для частини людей після 65 років. За наявності необхідного страхового стажу пенсію можуть довести до гарантованого рівня 4 213 грн. Для чоловіків необхідно мати щонайменше 35 років стажу, для жінок — не менше 30 років.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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