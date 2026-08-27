Мінімальні пенсії в Україні можуть зрости до 6 000 грн

В Україні готують масштабне оновлення пенсійної системи, яке має змінити принцип нарахування виплат і частково вирівняти нинішню різницю між пенсіонерами. У Міністерстві соціальної політики розглядають модель, за якої мінімальний рівень пенсійної виплати може становити близько 6 000 грн

Запустити новий механізм планують орієнтовно з 2027 року, однак остаточні параметри ще залежать від ухвалення відповідних законодавчих змін.

Одна з головних ідей реформи — зробити систему простішою та зрозумілішою. Зараз розмір пенсії може залежати від великої кількості доплат, надбавок, вікових коефіцієнтів і спеціальних умов. У результаті люди з подібним трудовим шляхом іноді отримують суттєво різні суми.

Нова модель передбачає, що пенсія складатиметься з двох основних частин — базової та страхової. Базова виплата має гарантувати певний мінімальний рівень доходу, тоді як страхова залежатиме від тривалості офіційного стажу та розміру зарплати, з якої сплачувалися внески.

Найбільш відчутними зміни можуть стати для людей, які сьогодні отримують невисокі пенсії. Зокрема, йдеться про окремі категорії пенсіонерів з інвалідністю та громадян із невеликими страховими виплатами. Якщо запропонований мінімум у 6 000 грн буде закріплено, для частини з них суми можуть зрости досить суттєво.

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Водночас реформа не означає автоматичного підвищення пенсій для всіх. Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком зберігатимуть важливу роль.

У 2026 році для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо його недостатньо, право на виплати може виникнути пізніше. Наприклад, за наявності близько 22 років стажу оформити пенсію за віком можна буде лише у 65 років.

Саме тому одним із ключових завдань реформи є не просто збільшення мінімальних виплат, а встановлення більш прямого зв’язку між офіційною зайнятістю, сплаченими внесками та майбутньою пенсією.

Поки що робота над змінами триває, тому розмір базової виплати, формула страхової частини та інші умови ще можуть бути переглянуті до моменту остаточного ухвалення реформи.

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Джерело: 24 Канал.