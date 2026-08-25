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Пенсії у вересні зростуть: хто отримає доплати від 150 до 5 700 грн

25.08.2026 13:00
Микола Деркач

У вересні 2026 року частина українських пенсіонерів отримає виплати у підвищеному розмірі. Пенсійний фонд України передбачає низку надбавок і доплат — залежно від віку, статусу, страхового стажу та інших обставин. Деякі з них призначають автоматично, для оформлення інших необхідно звернутися до ПФУ та надати підтвердні документи

Пенсії у вересні зростуть: хто отримає доплати від 150 до 5 700 грн

Фото: chatgpt.com

Вікові доплати

Пенсіонерам від 70 років держава продовжує нараховувати щомісячні компенсаційні виплати. Їхній розмір залежить від віку:

  • від 70 до 74 років — до 300 грн;
  • від 75 до 79 років — до 456 грн;
  • від 80 років — до 570 грн.

Надбавки не додаються одна до одної: після переходу до наступної вікової категорії Пенсійний фонд збільшує виплату на відповідну різницю. Доплата передбачена для громадян, чия пенсія не перевищує 10 340 грн.

Доплата на догляд

Окрема надбавка доступна самотнім пенсіонерам віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги. У 2026 році її розмір становить 40% прожиткового мінімуму — 1 038 грн на місяць.

Для оформлення необхідно підтвердити потребу в догляді медичним висновком та подати документи до Пенсійного фонду. Право на таку виплату можуть мати й окремі люди з інвалідністю, якщо вони не отримують аналогічну допомогу за іншими програмами.

Надбавки на утриманців

Непрацюючим пенсіонерам, які утримують неповнолітніх дітей чи онуків або дорослих осіб з інвалідністю, можуть додатково виплачувати по 150 грн на кожного утриманця.

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Для військових пенсіонерів сума вища — 50% прожиткового мінімуму, або близько 1 297 грн на одну особу. Однією з основних умов є відсутність роботи чи підприємницької діяльності.

Виплати почесним донорам

Українці, які раніше отримали право на доплату як «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР», у вересні продовжать отримувати відповідну надбавку. Її розмір становить 10% прожиткового мінімуму — близько 259 грн щомісяця.

Майже 5 700 грн репресованим борцям за незалежність

Одна з найбільших спеціальних доплат передбачена для борців за незалежність України у XX столітті, які зазнали репресій радянського режиму. Після щорічного осучаснення її розмір становить 5 667 грн.

Для призначення виплати потрібно звернутися до ПФУ із заявою та документами, що підтверджують статус реабілітованої особи або учасника визвольного руху.

Гарантія для пенсіонерів від 65 років

Для непрацюючих громадян віком від 65 років із повним страховим стажем діє гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати — 4 213 грн. Необхідний стаж становить щонайменше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Якщо розрахована пенсія нижча за цей рівень, необхідну суму донарахують автоматично — окремо подавати заяву не потрібно.

2 595 грн для жителів радіаційно забруднених територій

Ще одну суттєву доплату — 2 595 грн — можуть отримувати громадяни, які проживали у зонах безумовного чи обов’язкового відселення або гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року та в установлені законодавством наступні періоди.

У 2026 році уряд розширив можливості підтвердження факту проживання для людей, у яких не збереглися необхідні документи. Актуалізувати відповідні дані потрібно до 30 вересня 2026 року.

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Джерело: Новини.LIVE.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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