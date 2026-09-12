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Кому в Україні можуть виплачувати лише 25% пенсії

12.09.2026 11:30
Микола Деркач

У деяких випадках пенсіонеру можуть перераховувати лише чверть призначеної виплати. У Пенсійному фонді пояснили, кого стосується це правило та куди спрямовують решту коштів

Кому в Україні можуть виплачувати лише 25% пенсії

Фото: chatgpt.com

Йдеться про українців, які перебувають на повному державному утриманні у відповідних установах — наприклад, будинках-інтернатах. У такому випадку пенсіонеру виплачують 25% призначеної пенсії. Правило починає діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування людини на державне утримання.

Водночас 25% — це мінімальна сума, яку має отримувати сам пенсіонер. Якщо розмір призначеної пенсії перевищує вартість утримання в закладі, людині виплачують різницю між цими сумами, але вона не може бути меншою за чверть пенсії.

Якщо у пенсіонера є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, частину коштів можуть спрямовувати їм. Сам пенсіонер у такому разі отримує 25%, а членам сім’ї можуть виплачувати до 50% призначеного розміру пенсії. Для цього необхідні відповідна заява та підтвердні документи.

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Є й винятки. Зокрема, пенсія за особливі заслуги перед Україною особам на повному державному утриманні виплачується у призначеному розмірі. Окремий порядок діє і для дітей, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника: дітям-сиротам на державному утриманні така виплата зберігається повністю.

Якщо пенсіонер тимчасово залишає установу — наприклад, їде на лікування або у відпустку, — за цей період йому знову виплачують 100% призначеної пенсії. Пенсійний фонд уточнює, що повна виплата здійснюється з дня вибуття до дня повернення включно.

Редакція PSM звертає увагу, що в цьому випадку йдеться не про зменшення самого розміру призначеної пенсії, а про особливий порядок її виплати під час повного державного утримання. Після припинення такого утримання або під час тимчасового перебування поза установою пенсіонер може знову отримувати виплату в повному обсязі.

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Джерела: pfu.gov.ua; unian.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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