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Українцям доступні виплати до 12 300 грн: хто може отримати гроші у жовтні

03.10.2026 14:30
Микола Деркач

У жовтні частина українців може претендувати на грошову допомогу від УВКБ ООН. Розмір виплати залежить від обставин заявника та може становити до 12 300 грн на одну особу

Українцям доступні виплати до 12 300 грн: хто може отримати гроші у жовтні

Фото: magnific.com

Про відкриття електронної черги до пункту збору даних у Сумах повідомив офіційний канал «Допомога від УВКБ ООН у Сумській області». Основні умови програми та розміри виплат також оприлюднені на сайті УВКБ ООН в Україні.

Водночас податися на грошову допомогу можуть не лише жителі Сумської області. За даними УВКБ ООН, центри реєстрації партнерів програми працюють також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Вінницькій областях.

Заявникам потрібно звертатися до найближчого пункту реєстрації або перевіряти можливість запису в електронну чергу. При цьому право на виплату визначають індивідуально — залежно від категорії заявника, місця проживання та рівня вразливості.

На 12 300 грн можуть претендувати люди, які нещодавно евакуювалися або були змушені переміститися через загрозу життю, обстріли чи евакуацію. Такий самий розмір допомоги передбачено для домогосподарств, які постраждали від обстрілів. За даними УВКБ ООН, ця сума покриває тримісячний період.

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Подати заявку також можуть ВПО, які перемістилися від 46 днів до шести місяців тому, а також люди, які повернулися додому після вимушеного переміщення в межах України або з-за кордону. Для тих, хто повернувся, діє умова: повернення має відбутися не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж рік тому. Для цієї категорії розмір допомоги може становити 10 800 грн на особу.

Для участі в програмі середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не повинен перевищувати 8 300 грн. Під час оцінки також враховують склад родини, умови проживання, близькість залишеного житла до лінії фронту та інші фактори вразливості.

Зауважимо, що прийом, зокрема у Сумах, проводять лише за попереднім записом. Спочатку потрібно заповнити електронну форму, після чого фахівці перевірять анкету і, якщо заявник попередньо відповідає критеріям, зателефонують для погодження дати особистого

Редакція PSM звертає увагу, що виплати УВКБ ООН є гуманітарною, а не державною соціальною допомогою. Вони доповнюють, але не замінюють пенсії чи інші державні виплати.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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