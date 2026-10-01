НБУ випустив срібну монету на честь захисників і захисниць України

Вдячність тим, хто боронить Україну, знаходить відображення і в нумізматиці. У новій пам’ятній монеті НБУ поєднав давні українські символи з образами сучасного спротиву

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Цьогоріч ми знову відзначаємо його в умовах війни. Наші захисники й захисниці продовжують боронити країну в надзвичайно складних умовах, — йдеться у повідомленні Нацбанку. — Ми вдячні кожному й кожній, хто стоїть на захисті України. Тим, хто сьогодні тримає оборону, хто захищав державу від перших днів війни, хто повернувся з фронту і тим, хто віддав за Україну своє життя».

На честь захисників і захисниць України НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету «Під покровом». Вона присвячена усім, хто обрав шлях відваги та безкомпромісної боротьби за право українського народу жити на своїй землі.

Про монету

Номінал монети 10 гривень. Її виготовлено зі срібла 925 проби, маса – 31,1 г.

На реверсі зображено дві постаті – козака зі щитом і шаблею, який уособлює мужність і готовність захищати рідну землю, та українку-берегиню – образ родини, традицій і духовної спадщини. У руках жінка тримає сокола – символ волі, рішучості і захисту.

У центрі композиції розміщено будинки різних епох – від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок. Чоловіча і жіноча постаті огортають композицію монети стилізованою тканиною з піксельним камуфляжним візерунком, ніби приховуючи її від ворога. Загальна композиція асоціативно нагадує тризуб, а також відображає семантику Дерева життя.

Читайте також: НБУ змінив правила винагород у банках: бонуси можуть сягати 200%

На аверсі відтворено сакральний образ Берегині (Дерева життя) – давній символ української духовної традиції, що слугує оберегом та уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу. Її образ нагадує янгола з розправленими крилами та символізує Покрову – невидимий духовний щит над тими, хто тримає щит реальний.

Художник – Олександра Кучинська.

Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Тираж – до 10 000 штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів. Інформацію про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

«Дякуємо захисникам і захисницям, — наголосили у НБУ. — Слава Україні і українським героям!»

Редакція PSM звертає увагу, що введення монети в обіг не означає одночасного початку її продажу. Охочим придбати «Під покровом» варто стежити за оголошеннями інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів, де повідомлять про доступність монети та її вартість.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться