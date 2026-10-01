Кому збільшать пенсію у жовтні: умови та розміри доплат

Жовтневі нарахування для частини пенсіонерів зміняться. Водночас фактична надбавка може відрізнятися від максимальної суми, передбаченої для їхнього віку

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, у жовтні частині пенсіонерів призначать або збільшать вікові доплати до пенсій.

Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років та чия загальна пенсійна виплата не досягає 10 340,35 грн. Доплату Пенсійний фонд нараховує автоматично, тому звертатися із заявою не потрібно.

Розмір залежить від віку:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

При цьому доплати не сумуються. Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, матиме збільшення ще на 156 грн — до загальних 456 грн. Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою.

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Звісно, 300, 456 чи навіть 570 грн – далеко не ті гроші, які здатні суттєво змінити життя людини. Особливо коли середня пенсія в Україні становить трохи більше 7 тис. грн, а медіанна – близько 5,3 тис. грн.

«Саме тому окремими доплатами проблему низьких пенсій не вирішити. Потрібна системна пенсійна реформа із простими й справедливими правилами: базова пенсія, яка гарантує мінімальний рівень забезпечення, і страхова частина, розмір якої напряму залежить від того, скільки людина працювала та сплачувала внесків. Людина, яка все життя чесно працювала і сплачувала внески, має отримувати гідну пенсію. Це і є головний результат, заради якого маємо змінювати систему», — пояснює Данило Гетманцев.

Редакція PSM звертає увагу, що під час оцінки пенсійних змін важливі не лише суми надбавок, а й те, які витрати вони дозволяють покрити. Тому результативність майбутньої реформи варто вимірювати купівельною спроможністю пенсій та передбачуваністю виплат для людей.

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