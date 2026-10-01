Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Кому збільшать пенсію у жовтні: умови та розміри доплат

01.10.2026 13:40
Микола Деркач

Жовтневі нарахування для частини пенсіонерів зміняться. Водночас фактична надбавка може відрізнятися від максимальної суми, передбаченої для їхнього віку

Кому збільшать пенсію у жовтні: умови та розміри доплат

Фото: magnific.com

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, у жовтні частині пенсіонерів призначать або збільшать вікові доплати до пенсій.

Йдеться про людей, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років та чия загальна пенсійна виплата не досягає 10 340,35 грн. Доплату Пенсійний фонд нараховує автоматично, тому звертатися із заявою не потрібно.

Розмір залежить від віку:

  • від 70 до 74 років — до 300 грн;
  • від 75 до 79 років — до 456 грн;
  • від 80 років — до 570 грн.

При цьому доплати не сумуються. Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, матиме збільшення ще на 156 грн — до загальних 456 грн. Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою.

Читайте також: Скільки грошей українці залишають на касах магазинів

Звісно, 300, 456 чи навіть 570 грн – далеко не ті гроші, які здатні суттєво змінити життя людини. Особливо коли середня пенсія в Україні становить трохи більше 7 тис. грн, а медіанна – близько 5,3 тис. грн.

«Саме тому окремими доплатами проблему низьких пенсій не вирішити. Потрібна системна пенсійна реформа із простими й справедливими правилами: базова пенсія, яка гарантує мінімальний рівень забезпечення, і страхова частина, розмір якої напряму залежить від того, скільки людина працювала та сплачувала внесків. Людина, яка все життя чесно працювала і сплачувала внески, має отримувати гідну пенсію. Це і є головний результат, заради якого маємо змінювати систему», — пояснює Данило Гетманцев.

Редакція PSM звертає увагу, що під час оцінки пенсійних змін важливі не лише суми надбавок, а й те, які витрати вони дозволяють покрити. Тому результативність майбутньої реформи варто вимірювати купівельною спроможністю пенсій та передбачуваністю виплат для людей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки грошей надійшло до держбюджету України у вересні 2026 01.10.2026

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у вересні 2026
Марк Цукерберг продає акції Meta: що відбувається 01.10.2026

Марк Цукерберг продає акції Meta: що відбувається
Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд 01.10.2026

Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд
Середня зарплата в Україні знизилася: хто заробляє найбільше 01.10.2026

Середня зарплата в Україні знизилася: хто заробляє найбільше
Скільки Україна втрачає за кожну годину повітряної тривоги 30.09.2026

Скільки Україна втрачає за кожну годину повітряної тривоги
Названо переможців Startup Competition на IT Arena: хто отримав $60 000 30.09.2026

Названо переможців Startup Competition на IT Arena: хто отримав $60 000

Вибір редакції
Всі
Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

Останні новини
Сьогодні  17:10

Вчені вперше побачили квантовий стрибок звуку в реальному часі

 Сьогодні  16:00

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у вересні 2026

 Сьогодні  14:50

Марк Цукерберг продає акції Meta: що відбувається

 Сьогодні  12:30

Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд

 Сьогодні  11:20

Під кригою супутника Сатурна може існувати життя — вчені

 Сьогодні  10:10

Середня зарплата в Україні знизилася: хто заробляє найбільше

 30.09.2026  20:30

OpenAI представила dots — ШІ-агентів, які можуть працювати цілодобово

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image