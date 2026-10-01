Середня зарплата в Україні знизилася: хто заробляє найбільше

Серпнева статистика зарплат знову привернула увагу до оплати праці освітян

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату.

За його словами, у серпні 2026 року середня зарплата в Україні становила 31 892 грн – на 1,1% менше, ніж у липні, коли вона становила 32 243 грн.

Найвищі середні зарплати залишаються в ІТ – 79 170 грн (у липні – 78 716 грн), авіатранспорті – 67 236 грн (69 679 грн), фінансах і страхуванні – 61 004 грн (64 922 грн).

зарплати залишаються в ІТ – 79 170 грн (у липні – 78 716 грн), авіатранспорті – 67 236 грн (69 679 грн), фінансах і страхуванні – 61 004 грн (64 922 грн). Серед найнижчих – у сфері творчості, мистецтва та розваг – 16 096 грн (у липні – 16 734 грн), у бібліотеках, музеях та архівах – 16 423 грн (16 765 грн), в освіті – 19 109 грн (20 237 грн).

Тобто між найбільш і найменш оплачуваними сферами розрив у середніх зарплатах сягає майже п’яти разів!

Якщо говорити про серпневий рівень заробітку в регіонах, найбільше грошей громадяни отримували в Києві – 48 705 грн (у липні – 49 463 грн), а найменші заробітки мали в Чернівецькій області – 22 807 грн (у липні – 23 354 грн).

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Як бачимо, у серпні середня зарплата в освіті зменшилася ще на 1 128 грн порівняно з липнем. І це вкотре показує, що питання оплати праці вчителів залишається одним із тих, які держава має вирішити.

«На жаль, попередній Уряд так і не забезпечив реалізацію передбаченої законом норми щодо оплати праці педагогів. Так, можливості бюджету в умовах війни обмежені, але це не означає, що вирішення питання можна й надалі відкладати. Тому повторю свою позицію: найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника має бути встановлений на рівні трьох мінімальних зарплат, як це передбачено законом. Це питання має бути врешті вирішене», — наголошує Данило Гетманцев.

Редакція PSM звертає увагу, що середня зарплата по країні не відображає доходів більшості працівників: заробітки суттєво різняться залежно від галузі та регіону.

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