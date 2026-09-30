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Деякі українці можуть отримати до 43 200 грн на різні потреби

30.09.2026 13:10
Микола Деркач

Родини, які постраждали від війни, можуть претендувати на грант від Карітас-Спес. Кошти призначені для здобуття професії, розвитку господарства або бізнесу. Програма охоплює чотири області, а кількість місць обмежена

Деякі українці можуть отримати до 43 200 грн на різні потреби

Фото: pexels.com

Карітас-Спес Львівської архідієцезії оголосив набір до проєкту «Родина родині: Індивідуальна підтримка». Як повідомляє «Бахмут IN.UA», допомога передбачена для домогосподарств у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Участь можуть взяти багатодітні родини та сім’ї, у складі яких є людина з інвалідністю. Проєкт орієнтований на тих, хто через війну потребує підтримки для відновлення фінансової стабільності або створення нового джерела доходу.

Грант надають на домогосподарство. Кошти можна спрямувати на:

  • професійне навчання чи перекваліфікацію;
  • придбання матеріалів та обладнання для сільського господарства, зокрема насіння й тварин;
  • започаткування або розвиток власної справи.

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Як зазначають Новини.LIVE, заявлений розмір підтримки становить до 43 200 грн. Умови також передбачають, що заявники раніше не отримували грошової допомоги в межах інших проєктів Карітас-Спес Україна або інших благодійних організацій в Україні. Відповідність цій вимозі варто уточнити в організаторів, якщо родина вже користувалася підтримкою.

Щоб податися, потрібно завантажити та заповнити грантову заявку, а потім додати її до форми попередньої реєстрації. Для заповнення форми потрібен Google-акаунт.

Оголошений кінцевий строк — 27 листопада 2026 року, проте форму можуть закрити раніше, щойно наберуть необхідну кількість заявок. Подання документів не гарантує отримання гранту.

Консультації доступні за номером +380 97 464 92 36 у вівторок і четвер з 11:00 до 15:00.

Редакція PSM звертає увагу, що перед поданням заявки варто порахувати не лише вартість навчання чи обладнання, а й подальші витрати: на матеріали, обслуговування та пошук клієнтів. Такий розрахунок допоможе оцінити, чи зможе обраний напрям приносити родині дохід після завершення грантової підтримки.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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