НБУ змінив адміністратора відомої страхової компанії

Нацбанк України ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень тимчасового адміністратора ТДВ СК «Альфа-Гарант» та призначення нового тимчасового адміністратора

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк України 28 вересня 2026 року ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень тимчасового адміністратора ТДВ Страхова компанія «Альфа-Гарант» Лукашука Віталія Васильовича та призначення нового тимчасового адміністратора Тищенко Оксани Іванівни (сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи від 4 серпня 2025 року № 38).

Рішення прийняте на підставі статті 58 Закону України «Про страхування», статті 15 Закону України «Про Національний банк України», пункту 47 розділу V Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2023 року № 178 (зі змінами).

З дня ухвалення цього рішення новий тимчасовий адміністратор має негайно приступити до виконання своїх обов’язків відповідно до статей 57–60 Закону України «Про страхування» та виконувати їх до дня призначення господарським судом ліквідатора ТДВ СК «Альфа-Гарант».

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Довідково

На виконання вимог статей 57, 66 Закону України «Про страхування», у зв’язку із встановленням факту наявності у ТДВ СК «Альфа-Гарант» зобов’язань за договорами страхування (перестрахування, співстрахування) та одночасно з ухваленням рішення про відкликання в страховика ліцензії Національний банк 13 березня 2025 року ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в ТДВ СК «Альфа-Гарант» та відсторонення органів управління ТДВ СК «Альфа-Гарант» від управління товариством, відповідно до якого тимчасову адміністрацію призначено на строк з 13 березня 2025 року до дня призначення господарським судом ліквідатора ТДВ СК «Альфа-Гарант».

Редакція PSM звертає увагу, що для клієнтів страховика головне питання — подальше врегулювання зобов’язань за договорами. Сама зміна адміністратора не дає відповіді, коли та в якому обсязі вони отримають виплати. Тому важливими будуть наступні офіційні повідомлення про порядок розгляду вимог клієнтів і перебіг ліквідації компанії.

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