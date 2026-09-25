BankID НБУ підключили до системи Армія+

У мобільному застосунку Армія+ реалізована можливість авторизації через Систему BankID НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Мобільний застосунок Армія+ напряму підключено до Системи BankID Національного банку України. Відтепер авторизація для його користувачів стала ще зручнішою і потрібно робити менше натискань у застосунку.

Це стало можливим завдяки продовженню співпраці Національного банку та Міністерства оборони України.

Нагадуємо, що раніше авторизація в застосунку Армія+ здійснювалася виключно через інтегровану систему електронної ідентифікації державного порталу Дія. Водночас безпосереднє підключення до Системи BankID НБУ додає ще один надійний спосіб входу, що дасть змогу зменшити час авторизації для військовослужбовців та зробить користування застосунком ще комфортнішим.

«Одне із завдань держави – забезпечити громадян зручним, надійним та безпечним доступом до цифрових послуг. Підключення мобільного застосунку Армія+ безпосередньо до Системи BankID НБУ – важливий крок у цьому напрямі. Адже авторизація в ньому для військовослужбовців стане ще простішою», – зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Ольга Василєва.

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Довідково

Система BankID НБУ – швидкий, зручний, а головне, безпечний спосіб здійснення електронної дистанційної ідентифікації користувачів для подальшого отримання публічних, фінансових, комерційних цифрових послуг.

Міністерство оборони України є учасником Системи BankID НБУ в статусі некомерційного абонента – надавача послуг, із серпня 2024 року через Систему BankID НБУ працює авторизація в мобільному застосунку Резерв+.

Редакція PSM звертає увагу, що BankID НБУ дедалі активніше інтегрується в державні цифрові сервіси. Пряме підключення Армія+ до системи має скоротити кількість кроків під час входу та спростити військовослужбовцям доступ до функцій застосунку.

Також раніше ми писали, що у Армія+ запустили бета-тест спрощених переведень військових.

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