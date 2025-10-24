close-btn
У застосунку Армія+ з’явилася нова функція

24.10.2025 18:20
Ольга Деркач

В Армія+ запрацювала функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Спільно з Міністерством внутрішніх справ напрацювали механізм і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно. Цифровий шлях через Армія+ створює прозорий механізм», — зазначив він.

Рапорт подається у застосунку Армія+ у розділі «Зміна місця служби». Необхідно лише обрати напрямок: із ЗСУ в НГУ чи навпаки.

Запуск цифрової подачі рапортів між ЗСУ та НГУ – це черговий етап у реалізації кадрових реформ у Силах оборони. Новий функціонал покликаний підвищити ефективність управління у війську і створити зручні умови для проходження служби.

Читайте також: Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Раніше ми писали, що у версії Армія+ 2.5.0 з’явився Довідник Армія ID. Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.

Також додано 5 нових рапортів:

  • одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
  • донація крові;
  • довідка про доходи;
  • довідка про обставини травми (Додаток 5);
  • звільнення за досягненням граничного віку.

Оновлено і рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати.

