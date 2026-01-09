close-btn
PaySpaceMagazine

5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

09.01.2026 13:00
Ольга Деркач

У 2026 році світ очікує нова хвиля розвитку штучного інтелекту (ШІ/AI) — від систем, які просто дають відповіді, до технологій, що виконують завдання замість людини. Україна також рухається в цьому напрямі: Мінцифри заявляє про перехід до «агентивної держави», де ШІ-інструменти автоматизують бюрократію та допомагають громадянам у повсякденних ситуаціях

5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

Фото: freepik.com

Міністерство цифрової трансформації України визначило п’ять ключових трендів у ШІ на 2026 рік — і розповіло, які рішення вже запускають у державних сервісах.

Бум AI-агентів

Один із головних трендів — перехід від чат-ботів до AI-агентів, які здатні самостійно аналізувати запит і виконувати конкретні дії. За задумом, громадянин формулюватиме лише життєву ситуацію — наприклад, «дитина йде до школи», — а ШІ-агент сам підбиратиме потрібні сервіси, заповнюватиме форми та запускатиме процеси.

У Мінцифри зазначають, що вже запустили Дія.AI на порталі Дія. Також на платформі Дія.Освіта працює ШІ-менторка — цифрова радниця, яка пояснює складне простою мовою, формує конспекти й допомагає засвоювати матеріал. А для бізнесу на Дія.Бізнес доступні п’ять ШІ-інструментів — від створення бізнес-плану до підбору фінансових програм.

Наступного року національний AI-асистент планують інтегрувати безпосередньо в застосунок Дія — щоб більше послуг можна було замовляти просто в чаті.

Спілкування з ШІ голосом

Другий тренд — мультимодальність: моделі одночасно працюють із текстом, кодом, аудіо, зображеннями та відео в реальному часі. Мінцифри очікує, що у 2026 році цей формат стане стандартом.

Цікаве по темі: Коли в Україні запустять національну LLM — Мінцифри

У межах партнерства з ElevenLabs в AI-помічнику Дія.AI з’явиться можливість спілкування голосом. У міністерстві вважають, що це зробить державні сервіси інклюзивнішими та зручнішими у використанні.

Власне високотехнологічне обладнання

Ще один тренд — технологічна незалежність через власні обчислювальні ресурси. Інфраструктура для ШІ, за оцінкою Мінцифри, стає критично важливою нарівні з енергетикою та зв’язком.

У міністерстві нагадали, що минулого року запустили проєкт AI Factory. Завдяки йому вже у 2026 році в Україні має з’явитися перша державна інфраструктура для ШІ з високопродуктивним обладнанням і софтом від NVIDIA.

На базі AI Factory працюватимуть сервіси, які запускає WINWIN AI Center of Excellence. Першим кроком стане AI-асистент у Дії, далі — AI-тьютор у Мрії, а також AI-рішення для медицини, оборони та науки.

Малі мовні моделі

Тренд також зміщується до малих мовних моделей, які дешевші, швидші та безпечніші за великі системи. Такі моделі можуть працювати локально — на ноутбуці або навіть на дроні — без постійного підключення до інтернету.

Паралельно з розробкою національної великої мовної моделі Мінцифри та WINWIN AI Center of Excellence планують створювати й малі моделі для специфічних потреб, зокрема для екосистеми Дія та оптимізації роботи судів.

Освітня революція та персоналізація

П’ятий тренд — докорінна зміна освіти завдяки ШІ. За прогнозом Мінцифри, у 2026 році роль чатботів і цифрових помічників у навчанні стане ключовою, а персоналізація навчального процесу — масовою.

Міністерство вже інтегрувало ШІ у навчання на Дія.Освіта, де працює ШІ-менторка. Наступним кроком стане запуск AI-тьютора в Мрії. Він формуватиме індивідуальні освітні траєкторії та пояснюватиме складні теми мовою, зрозумілою дитині. У Мінцифри називають цю концепцію «кишеньковим Аристотелем» для кожного школяра.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT

На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органиШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Коли в Україні запустять національну LLM — Мінцифри 08.01.2026

Коли в Україні запустять національну LLM — Мінцифри
2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026 06.01.2026

2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026
Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа 03.01.2026

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа
7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року 02.01.2026

7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року
OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT 31.12.2025

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT
На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти 29.12.2025

На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

 Сьогодні  18:20

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

 Сьогодні  17:00

Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

 Сьогодні  15:40

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

 Сьогодні  13:00

5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

 Сьогодні  11:40

Майнер 8 років накопичував Біткоїн і не продав жодного разу

 Сьогодні  10:20

Аналітик прогнозує «масштабну фінансову депресію» у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.