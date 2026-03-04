close-btn
Meta запускає функцію ШІ-покупок у Meta AI

04.03.2026 10:10
Ольга Деркач

Meta Platforms Inc. тестує функцію покупок у своєму чат-боті зі штучним інтелектом (ШІ), що може скласти конкуренцію подібним інструментам від ChatGPT компанії OpenAI та Gemini від Google

Фото: freepik.com, pngwing.com

Функцію, яка дозволяє запитувати рекомендації щодо товарів, наразі поступово запускають для частини користувачів вебверсії Meta AI у США. Чат-бот відповідає каруселлю із зображеннями товарів, де кожен елемент містить підпис з інформацією про бренд, сайт і ціну. Також він додає коротке пояснення своїх рекомендацій у вигляді маркованих пунктів. Представник Meta підтвердив, що компанія тестує інструмент для покупок, але відмовився розкривати додаткові деталі.

Генеральний директор Марк Цукерберг поставив перед Meta завдання створити «персональний суперінтелект», оскільки компанія конкурує з популярними чат-ботами, такими як ChatGPT та Gemini, які також почали впроваджувати функції електронної комерції, щоб монетизувати свої інструменти. Під час звіту перед інвесторами у січні Цукерберг заявив, що в найближчі місяці компанія почне запуск нових продуктів, які продемонструють здатність Meta створювати «унікально персоналізований досвід» на основі історії користувачів, їхніх інтересів, контенту та соціальних зв’язків.

Цікаве по темі: Google представив Nano Banana 2

Рекомендації чат-бота, за можливості, адаптуються до даних про місцезнаходження користувача, які вже є у Meta, а також до статі, яку система визначає за ім’ям. У самому чат-боті немає функції оформлення замовлення чи оплати, однак користувачі можуть перейти за посиланнями на сайти продавців для подальшого перегляду товарів.

Представник компанії не відповів на запитання про те, чи отримує Meta партнерські комісії за рекомендації чатбота, а також відмовився коментувати, чи надає Meta AI пріоритет брендам, які вже рекламують свої товари на платформах компанії — зокрема у Facebook або Instagram.

Втім, коментарі Цукерберга під час січневого дзвінка з інвесторами можуть дати певні підказки. За його словами, якщо нині рекламні інструменти компанії допомагають бізнесу знаходити людей, зацікавлених у їхніх товарах, то «нові агентні інструменти для покупок дозволять людям знаходити саме той, дуже конкретний набір товарів від компаній із нашого каталогу».

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМетаШтучний інтелект
