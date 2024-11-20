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Українські ШІ-стартапи можуть отримати до $500 тисяч від Meta

20.11.2024 13:40
Ольга Деркач
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Українські стартапи, які займаються розробкою штучного інтелекту (ШІ) можуть зареєструватися на Llama Impact Grants

Українські ШІ-стартапи можуть отримати до $500 тисяч від Meta

Українські ШІ-стартапи можуть отримати до $500 тисяч від Meta Фото: freepik.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Створюємо ще більше можливостей для українських стартапів. Реєструйтеся на Llama Impact Grants — залучайте до $500 тисяч гранту та менторську підтримку від Meta в розробці продуктів», — повідомляє Мінцифри.

Програма підтримує стартапи з усього світу, що використовують потужності великої мовної моделі Llama для вирішення викликів у різних сферах — від освіти до державного управління.

Цього року українські розробники вперше долучаться до участі, адже Meta включила Україну до переліку країн-учасниць після звернення Мінцифри.

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Грант можуть отримати стартапи, компанії, неприбуткові організації, дослідницькі установи та інші команди, які створюють інноваційні рішення на базі Llama.

Перевага буде віддаватися проєктам у сферах:

  • розвитку економіки, зокрема бізнесу;
  • освіти й розвитку навичок;
  • науки та інновацій;
  • державних послуг.

Заявки приймаються до 1 грудня за посиланням.

Нагадаємо, що український стартап Bavovna залучив $1,7 млн. Український стартап Bavovna.AI, розробник автономних навігаційних систем для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), оголосив про закриття late-seed раунду на суму $1,7 млн. Основним інвестором став Presto TechHorizons, за участі Network VC, Allied VC та інших ангельських інвесторів.

Раніше ми писали, що 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024. Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

Крім того, український фонд Roosh Ventures проінвестував в американський стартап. Американський MedTech-стартап Toothio залучив додаткові $5 млн інвестицій, частину з яких надав український фонд Roosh Ventures. Сума внеску від Roosh Ventures не розкривається, хоча зазвичай їхні інвестиції варіюються від $100 000 до $1 млн.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніМетаШтучний інтелект
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