Американська компанія придбала український ШІ-стартап Elai.io

Компанія Panopto, світовий лідер у галузі створення та управління відео на основі штучного інтелекту, оголосила про придбання українського стартапу Elai.io

Elai.io — революційна платформа для перетворення тексту у відео на основі штучного інтелекту (ШІ), яка швидко генерує цікавий відеоконтент для навчання з інтерактивним відтворенням на екрані, простими у використанні інструментами творчої студії та розширеними можливостями навчання на основі аватарів, включаючи створення власних аватарів та клонування голосу.

З додаванням рішення для створення відео зі штучним інтелектом від Elai платформа Panopto стала єдиним безпечним відео-рішенням, здатним підтримувати повний життєвий цикл відео для навчання — від створення та управління до поширення та вимірювання впливу.

Заснована у 2021 році та розташована в Льюїсі (Делавер), компанія Elai обслуговує понад 2 000 глобальних клієнтів у різних галузях, починаючи від виробників засобів особистої гігієни, медичного обладнання та промислового устаткування і закінчуючи компаніями-розробниками програмного забезпечення, лікарнями та університетами. Сценарії Elai з керованою розкадровкою, створенням власних аватарів та функціями персонального дизайну, що працюють на основі штучного інтелекту, підтримують створення доступного навчального контенту, допомагаючи організаціям та установам створювати більш рівноправні умови для навчання.

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Завдяки потужності генеративного ШІ Panopto революціонізує створення контенту, підвищуючи швидкість, ефективність і якість. Тепер, завдяки реалістичним аватарам, які читають сценарії будь-якою мовою, інтегрованим вікторинам, інтерактивності та можливостям розгалуження, викладачі та експерти можуть швидко створювати динамічний навчальний процес.

«Генеративний штучний інтелект змінює те, як корпоративні організації працюють і навчаються, організовують команди, впроваджують інновації та взаємодіють зі своїми співробітниками. З традиційними методами навчання створення навчального контенту в масштабах може бути громіздким і дорогим, — сказав Джейсон Бім, генеральний директор Panopto. — Завдяки можливостям Elai, доданим до платформи Panopto, ми надаємо нашим клієнтам комплексне рішення для створення, доставки та персоналізації відео-навчання».

Elai.io — стартап, що має українське походження, заснований Віталієм Романченком, Олександром Успенським і Олексієм Пшеничним. Платформа вже співпрацювала з такими гігантами, як Nvidia, Amazon, Thinkific і Microsoft, та підтримує понад 75 мов.

Нагадаємо, що український стартап залучив $250 000 для розширення на ринку ЄС. GetOrder автоматизує процес передачі замовлення від платформ доставки їжі прямо в POS-систему, виключаючи ручний фактор на 100%, що знижує ймовірність помилок до 0.

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За матеріалами: Panopto.