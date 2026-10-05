Україна перемогла на Startup Ecosystem Awards 2026

Українська веброзробка — серед лідерів Європи: екосистема здобула нагороду на Startup Ecosystem Awards 2026

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Українські IT-фахівці впевнено обходять європейських конкурентів та створюють цифрові продукти світового рівня. Глобальна платформа StartupBlink визнала Україну беззаперечним лідером у веброзробці серед країн Європи. Під час Startup Ecosystem Awards 2026 вітчизняна екосистема здобула нагороду Strongest Web Development Overperformance in Europe», — йдеться у повідомленні.

Позиції української стартап-екосистеми

Організатори визначили переможців на основі даних Global Startup Ecosystem Index 2026. Аналітичний алгоритм платформи досліджує понад 40 параметрів та охоплює 120 країн світу. Глобальний рейтинг фіксує впевнене зростання вітчизняного інноваційного сектору:

Україна посідає 43-тю сходинку у світі та 8-му в Східній Європі;

напрям веброзробки впевнено тримає 3-тє місце у східноєвропейському регіоні;

Київ закріпився на 74-й глобальній позиції, став 5-м у Східній Європі та увійшов у десятку лідерів континенту за показником Ecosystem Visibility;

Львів продемонстрував зростання на 35,6% порівняно з минулим роком та показав найвищий результат серед великих українських міст;

Дніпро зріс на 228,2% та посів 4-те місце в національному рейтингу.

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Стійкість та міжнародне визнання

Отримана відзнака засвідчує спроможність технологічних команд створювати конкурентні продукти, масштабувати бізнес та залишатися помітними на глобальній мапі навіть в умовах повномасштабної війни. Держава завдячує успіхом фаундерам, розробникам, інвесторам та партнерам за щоденну розбудову інноваційного середовища.

Редакція PSM звертає увагу, що міжнародні рейтинги стартап-екосистем відображають не лише кількість компаній чи обсяг інвестицій, а й загальну здатність ринку створювати конкурентні технологічні продукти та масштабувати їх за межі країни. Для України такі результати особливо важливі, оскільки вони демонструють збереження потенціалу IT-сектору та його інтеграцію у європейську інноваційну екосистему.

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