12 українських стартапів представлять Україну на Slush 2026

Українські технологічні команди долучаться до конференції Slush у Гельсінкі, де зможуть презентувати свої розробки, знайти потенційних інвесторів і налагодити міжнародні партнерства

Про склад української делегації повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Конференція відбудеться 18-19 листопада 2026 року. Організатори очікують понад 12 тис. учасників, серед яких — майже 5500 стартапів і понад 3000 інвесторів.

Slush зосереджується на прямих контактах між підприємцями та інвесторами. Учасники можуть заздалегідь планувати зустрічі та добирати співрозмовників відповідно до потреб свого бізнесу: для залучення капіталу, пошуку клієнтів або розвитку партнерств.

До української делегації увійшли 12 стартапів: BabAI, Creagen, Getpin, INPUT SOFT, LifesaverSIM, Obriy AI, Pickpad, PIPES.one, Pleso Therapy, Rozmova, VanOnGo та Z1RO Industries.

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Участь делегації організовують Мінцифра та Український фонд стартапів разом із громадською спілкою Digital Ukraine і StrategEast. Підтримку надають Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та YEP Accelerator.

Редакція PSM звертає увагу, що результативність таких поїздок варто оцінювати за подальшими домовленостями: запуском пілотних проєктів, контрактами та залученим фінансуванням. Для українських команд навіть зустріч без негайної інвестиції може бути корисною, якщо допоможе уточнити вимоги іноземних клієнтів і підготувати продукт до виходу на новий ринок.

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