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Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра

07.10.2026 10:10
Микола Деркач

Українські стартапи отримали покроковий посібник із підготовки заявок на європейські гранти. Він допоможе командам обрати відповідну програму, обґрунтувати бюджет і представити свою розробку потенційним донорам

Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра

Фото: chatgpt.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Практичний посібник «Guide to Grants» презентував Український фонд стартапів під час заходу WIN2EDIH на технологічній конференції IT Arena 2026.

«Створювати інноваційні продукти часто легше, ніж заповнювати грантові заявки», — зазначили в Мінцифрі.

Гайд покликаний допомогти стартапам уникати помилок під час підготовки документів на фінансування. Експерти зібрали рекомендації, які охоплюють шлях від вибору програми до планування витрат і розподілу завдань у команді.

Передусім розробникам радять перевірити, чи відповідають вимоги грантового конкурсу реальним цілям компанії. Наступний крок — перетворити ідею на конкретний проєкт із визначеною проблемою, вимірюваними результатами та графіком реалізації.

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Серед ключових рекомендацій посібника:

  • оцінити відповідність стартапу умовам обраної програми;
  • визначити показники ефективності, строки виконання та надійних партнерів;
  • послідовно побудувати заявку — від опису проблеми до очікуваних результатів;
  • залучити фахівців із потрібною експертизою та розподілити ролі;
  • узгодити бюджет із фактичним обсягом робіт, обов’язками команди й необхідними ресурсами.

Повну версію «Guide to Grants» можна завантажити на сайті WIN2EDIH.

Посібник уклала керівниця відділу партнерства та міжнародної співпраці Українського фонду стартапів Олена Ворошилова. Ініціатором став Європейський цифровий інноваційний хаб WIN2EDIH, який надає індивідуальні цифрові рішення малому й середньому бізнесу, стартапам та державним установам.

Редакція PSM звертає увагу, що сильна технологічна ідея потребує настільки ж переконливого плану реалізації. Для команди важливо показати зв’язок між заявленою проблемою, запланованими роботами та бюджетом. Посібник може допомогти підготувати таку заявку, однак рішення про фінансування залежатиме від умов і результатів конкретного конкурсу.

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Рубрики: СтартапиГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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