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Україна стала лідером регіону за кількістю стартапів у Y Combinator

21.10.2026 14:00
Микола Деркач

У дослідженні компаній із засновниками з Центральної та Східної Європи Україна посіла перше місце: 37 стартапів проти 34 польських. Йдеться про походження підприємців, незалежно від розташування штаб-квартир

Україна стала лідером регіону за кількістю стартапів у Y Combinator

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у дослідженні керівного партнера SMOK Ventures Бориса Муселяка.

Автор проаналізував 6267 компаній, профінансованих Y Combinator, та виявив 155 стартапів, у яких хоча б один засновник народився або виріс у Центральній чи Східній Європі. Дані охоплюють набори акселератора до 2026 року включно.

Після України та Польщі йдуть Румунія з 15 компаніями, Болгарія з 11 та Словенія з 10. Україна випередила Польщу ще у 2016 році й відтоді зберігає лідерство за сукупною кількістю таких стартапів.

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Відбір за адресою штаб-квартири дає іншу картину. Із 155 компаній регіону 100 базуються у США, 31 — в інших країнах і лише 24 залишаються в Центральній та Східній Європі.

Для перевірки походження засновників використовували відкриті біографії, автоматизований аналіз і ручну перевірку. Український список перевірили повністю. Водночас автор визнає можливі пропуски та помилки класифікації.

Серед компаній з українськими засновниками з наборів до 2023 року вісім із 24 залучили фінансування серії A або пізніших раундів. Це близько 33%, однак через невелику вибірку автор радить обережно порівнювати країни.

Редакція PSM звертає увагу, що дослідження показує міжнародну присутність підприємців українського походження. Воно не означає, що всі 37 компаній працюють чи сплачують податки в Україні. Для оцінювання їхнього внеску в українську економіку потрібні окремі дані про команди, інвестиції та діяльність усередині країни.

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Рубрики: СтартапиАналітикаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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