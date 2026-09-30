Названо переможців Startup Competition на IT Arena: хто отримав $60 000

Вітрові турбіни, інтелектуальні мінні системи та біонічні протези — розробники цих технологій стали переможцями Startup Competition на IT Arena 2026. Український фонд стартапів виділив трьом командам загалом $60 000 на розвиток продуктів

Про результати конкурсу повідомила Мінцифра.

Startup Competition — щорічне змагання технологічних команд, які прагнуть масштабувати свої рішення та виходити на міжнародні ринки. Цього року у фіналі шість команд презентували проєкти перед журі з головної сцени IT Arena. За результатами виступів три стартапи отримали фінансування від УФС.

Перше місце та $30 000 отримала Sirocco Energy. Команда створює вітрові турбіни нового покоління для локальної генерації електроенергії.

Друге місце й $20 000 здобув стартап Zmiyar, який розробляє мережеві системи інтелектуальних мін із дистанційною активацією та моніторингом у реальному часі. За повідомленням організаторів, команда вже поставила Збройним силам України понад 5 000 одиниць систем, які застосовують у бойових умовах.

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Третє місце та $10 000 отримала Versi Bionics. Стартап виробляє біонічні протези верхніх кінцівок із NFC- та Bluetooth-датчиками. Загальний призовий фонд у розмірі $60 000 розподілили між цими трьома переможцями.

Участь Українського фонду стартапів у конференції охоплювала також консультації для розробників. Близько тисячі відвідувачів стенду УФС дізналися про можливості фінансування. На заході Guide to Grants представники фонду розповіли про залучення капіталу, а підприємці поділилися практичним досвідом отримання грантів.

Редакція PSM звертає увагу, що конкурс об’єднав рішення для трьох нагальних потреб України — енергозабезпечення, оборони та відновлення після травм. Для таких команд наступним важливим кроком стане перетворення технологічних напрацювань на стабільне виробництво. Саме здатність виконувати замовлення та підтримувати якість під час зростання визначатиме їхні перспективи на міжнародному ринку.

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