12 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

Український фонд стартапів (УФС) повідомив про нову хвилю підтримки українських інноваційних компаній у межах партнерства з Microsoft for Startups. Ще 12 стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure, які можна використати для розвитку цифрової інфраструктури, впровадження штучного інтелекту, машинного навчання та масштабування власних продуктів

Нагадаємо, у квітні цього року стало відомо, що першими учасниками програми стали 26 українських стартапів. Відтоді ініціатива продовжує працювати, а команди й надалі можуть подавати заявки на участь.

До нового переліку компаній, які отримали підтримку Microsoft Azure, увійшли:

CallChecker — сервіс аналізу аудіозаписів телефонних розмов;

CallChecker — сервіс аналізу аудіозаписів телефонних розмов; Dtire — система моніторингу шин для гірничодобувної та логістичної техніки;

Dtire — система моніторингу шин для гірничодобувної та логістичної техніки; Deus Robotics — розробник складських роботів на базі штучного інтелекту;

Deus Robotics — розробник складських роботів на базі штучного інтелекту; Generect — платформа для пошуку даних про потенційних клієнтів;

Generect — платформа для пошуку даних про потенційних клієнтів; GoGoBag — маркетплейс міжнародної передачі посилок;

GoGoBag — маркетплейс міжнародної передачі посилок; Obriy AI — ШІ-агенти для бізнес-комунікації з клієнтами;

Obriy AI — ШІ-агенти для бізнес-комунікації з клієнтами; Psynex — AI-платформа для самопізнання та розвитку стосунків;

Psynex — AI-платформа для самопізнання та розвитку стосунків; Rahunok — A2A-платіжне рішення на базі СЕП, яке поєднує платежі та програми лояльності;

Rahunok — A2A-платіжне рішення на базі СЕП, яке поєднує платежі та програми лояльності; Snipel — програмне забезпечення зі штучним інтелектом для візуального виявлення цілей у небі;

Snipel — програмне забезпечення зі штучним інтелектом для візуального виявлення цілей у небі; SoftWay — B2B SaaS-платформа для управління корпоративними відрядженнями;

SoftWay — B2B SaaS-платформа для управління корпоративними відрядженнями; Synergy AI — рішення на базі ШІ для управління проєктами у будівництві, інжинірингу та ІТ;

Synergy AI — рішення на базі ШІ для управління проєктами у будівництві, інжинірингу та ІТ; Wild.Codes — маркетплейс віддалених розробників.

Партнерство стало можливим після того, як у лютому 2025 року Український фонд стартапів приєднався до Microsoft for Startups Investor Network. Завдяки цьому учасники програм УФС можуть отримувати хмарні кредити Microsoft Azure для використання хмарної інфраструктури, зберігання даних, розробки AI- та machine learning-рішень, тестування продуктів і їхнього масштабування.

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Водночас програма стала ще вигіднішою для українських команд. Якщо на старті максимальний обсяг підтримки становив еквівалент $150 000, то тепер завдяки розвитку співпраці між УФС та Microsoft for Startups він збільшився до $200 000 для стартапів, які долучаються до програми за реферальним кодом Українського фонду стартапів.

Подати заявку можуть команди, які відповідають вимогам програми. Для цього необхідно пройти перевірку відповідності та заповнити спеціальну форму на сайті УФС.

На думку редакції, збільшення максимальної суми Azure Credits до $200 тис. — один із найважливіших елементів цієї програми. Для багатьох AI-стартапів витрати на хмарні обчислення є однією з найбільших статей бюджету, тому безкоштовний доступ до інфраструктури Microsoft дозволяє швидше тестувати продукти, масштабувати сервіси та виходити на міжнародний ринок без значних початкових інвестицій. В умовах війни та обмеженого доступу до фінансування така підтримка може стати суттєвим каталізатором розвитку української технологічної екосистеми.

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Джерело: УФС.