26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

23.04.2026 15:20
Ольга Деркач

26 українських стартапів стали першими учасниками програми підтримки від Microsoft у межах співпраці з Українським фондом стартапів. Компанії отримали хмарні кредити Microsoft Azure, які зможуть використати для розвитку та масштабування своїх продуктів

26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

Ініціатива стартувала після приєднання Українського фонду стартапів до Microsoft for Startups Investor Network у лютому цього року. Завдяки цьому учасники програм фонду отримали доступ до додаткових ресурсів, зокрема до хмарних кредитів на суму до $150 000.

Першими результатами співпраці стала підтримка 26 стартапів із різних галузей. Серед них:

  • b2beings — платформа-конструктор для B2B-компаній;
  • CheckEye — платформа скринінгу хронічних захворювань;
  • SlidePath — B2B SaaS для лабораторій, що покращують діагностику раку;
  • Parostok — передпосівна обробка насіння;
  • LeadForceTalent — рекрутингова платформа на базі ШІ;
  • Oh My Perfect Form — рішення для виявлення раннього зниження рухливості людини;
  • ECOFACTOR — зарядні станції для електрокарів;
  • Artellence — ШІ-рішення для комплаєнсу;
  • Vuzoll Virtual Assistant — роботи для автоматизації бізнесу;
  • Howcow — система трекінгу здоров’я корів;
  • Salesdep AI — ШІ-sales менеджер для відділу продажів;
  • Trident — автономні системи на базі ШІ для безпілотного транспорту;
  • VARTA DroneHunter — антидроновий пристрій;
  • LeafWise — рішення для ландшафтного планування;
  • Dwarf Engineering — розробки у сфері DefTech;
  • Wizzylab — конструктор онлайн-шкіл;
  • IPtel — платформа комунікацій, автоматизації та продажів;
  • Metatable.ai — платформа для розробки;
  • Lookerz — ШІ-стиліст для інтернет-магазинів одягу;
  • eXtra Vision — 3D-візуалізація для нейрохірургії;
  • Knowledgator — платформа для обробки інформації;
  • CloudBlocks — хмарний архітектор на базі ШІ;
  • Romtos — платформа для виконання оплачуваних фріланс-завдань;
  • CLS — цифрова екосистема для муніципалітетів;
  • Funely AI — платформа, що поєднує рекламу, CRM та аналітику;
  • BabAI — розробник бортових модулів штучного інтелекту.

Цікаве по темі: Українська інвестгрупа Toloka інвестувала у стартапи Y Combinator $2,5 млн

Отримані кредити стартапи зможуть спрямувати на розвиток хмарної інфраструктури, зберігання даних, використання інструментів штучного інтелекту та machine learning, а також тестування і масштабування продуктів.

Окрему увагу приділяють підготовці компаній до виходу на міжнародні ринки. Використання рішень Microsoft Azure має допомогти українським стартапам пришвидшити розробку технологій і забезпечити безпечне масштабування.

Ініціатива реалізується Міністерством цифрової трансформації України спільно з Українським фондом стартапів у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України 2030 (WINWIN). У фонді також зазначають, що українські стартапи можуть і надалі подаватися на участь у програмі після проходження перевірки відповідності вимогам.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ось скільки власників Біткоїна наразі перебувають у прибутку

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

Джерело: УФС.

Новини по темі
Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей 13.04.2026

Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей
Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події
УФС та Glovo запускають конкурс стартапів: хто може податися 27.03.2026

УФС та Glovo запускають конкурс стартапів: хто може податися
УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine 26.03.2026

УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine
Український стартап залучив €25 000 інвестицій 23.03.2026

Український стартап залучив €25 000 інвестицій
Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм 12.03.2026

Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм

Вибір редакції
Всі
Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
ТОП статей 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

 Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

Останні новини
Сьогодні  20:00

Скільки грошей на рахунках українців у банках

 Сьогодні  19:20

Клімат Європи зміниться сильніше, ніж очікували — учені

 Сьогодні  16:40

Скільки готівки зараз перебуває в обігу в Україні — Пишний

 Сьогодні  16:20

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

 Сьогодні  15:20

26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

 Сьогодні  14:00

Початок нової епохи: 21 рік тому вийшло перше відео на YouTube

 Сьогодні  12:40

У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії

 Всі новини
