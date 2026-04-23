26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

26 українських стартапів стали першими учасниками програми підтримки від Microsoft у межах співпраці з Українським фондом стартапів. Компанії отримали хмарні кредити Microsoft Azure, які зможуть використати для розвитку та масштабування своїх продуктів

Ініціатива стартувала після приєднання Українського фонду стартапів до Microsoft for Startups Investor Network у лютому цього року. Завдяки цьому учасники програм фонду отримали доступ до додаткових ресурсів, зокрема до хмарних кредитів на суму до $150 000.

Першими результатами співпраці стала підтримка 26 стартапів із різних галузей. Серед них:

b2beings — платформа-конструктор для B2B-компаній;

CheckEye — платформа скринінгу хронічних захворювань;

SlidePath — B2B SaaS для лабораторій, що покращують діагностику раку;

Parostok — передпосівна обробка насіння;

LeadForceTalent — рекрутингова платформа на базі ШІ;

Oh My Perfect Form — рішення для виявлення раннього зниження рухливості людини;

ECOFACTOR — зарядні станції для електрокарів;

Artellence — ШІ-рішення для комплаєнсу;

Vuzoll Virtual Assistant — роботи для автоматизації бізнесу;

Howcow — система трекінгу здоров’я корів;

Salesdep AI — ШІ-sales менеджер для відділу продажів;

Trident — автономні системи на базі ШІ для безпілотного транспорту;

VARTA DroneHunter — антидроновий пристрій;

LeafWise — рішення для ландшафтного планування;

Dwarf Engineering — розробки у сфері DefTech;

Wizzylab — конструктор онлайн-шкіл;

IPtel — платформа комунікацій, автоматизації та продажів;

Metatable.ai — платформа для розробки;

Lookerz — ШІ-стиліст для інтернет-магазинів одягу;

eXtra Vision — 3D-візуалізація для нейрохірургії;

Knowledgator — платформа для обробки інформації;

CloudBlocks — хмарний архітектор на базі ШІ;

Romtos — платформа для виконання оплачуваних фріланс-завдань;

CLS — цифрова екосистема для муніципалітетів;

Funely AI — платформа, що поєднує рекламу, CRM та аналітику;

BabAI — розробник бортових модулів штучного інтелекту.

Отримані кредити стартапи зможуть спрямувати на розвиток хмарної інфраструктури, зберігання даних, використання інструментів штучного інтелекту та machine learning, а також тестування і масштабування продуктів.

Окрему увагу приділяють підготовці компаній до виходу на міжнародні ринки. Використання рішень Microsoft Azure має допомогти українським стартапам пришвидшити розробку технологій і забезпечити безпечне масштабування.

Ініціатива реалізується Міністерством цифрової трансформації України спільно з Українським фондом стартапів у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України 2030 (WINWIN). У фонді також зазначають, що українські стартапи можуть і надалі подаватися на участь у програмі після проходження перевірки відповідності вимогам.

Джерело: УФС.