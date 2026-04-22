Податкова стратегія України зміниться — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку оновленого пакета економічних рішень, який має посилити фінансову стійкість країни на тлі війни. Йдеться, зокрема, про перегляд податкової політики, боротьбу з тіньовою економікою та додаткову підтримку бізнесу і населення

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим.

Економічні заходи

За словами президента, найближчими тижнями уряд сформує конкретний перелік кроків, спрямованих на зміцнення економіки. Основний акцент — на довгострокових рішеннях, які зменшать залежність України від зовнішньої підтримки.

«Ми домовилися з прем’єр-міністром України Свириденко та міністром економіки Соболевим, що найближчими тижнями визначимось із додатковими економічними заходами, які допоможуть Україні стати сильнішою. Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше та дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше. Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу», — зазначив він.

Що може змінитися

У фокусі майбутніх рішень — формування нової податкової стратегії. Ймовірно, вона передбачатиме:

спрощення адміністрування податків для бізнесу;

розширення бази оподаткування за рахунок детінізації;

поступове зниження тиску на легальний сектор економіки;

стимулювання інвестицій та підприємництва тощо.

Особливий акцент — уряд продовжує курс на детінізацію економіки. За різними оцінками, частка тіньового сектору в Україні досі залишається значною — близько 25–30% ВВП. Це означає мільярдні втрати бюджету, які могли б спрямовуватися на оборону та соціальні витрати.

Очікування

Ініціатива з’являється на тлі зростаючого навантаження на державні фінанси. У 2025–2026 роках Україна значною мірою покладається на міжнародну допомогу для покриття дефіциту бюджету, тому влада шукає способи збільшити внутрішні надходження.

Експерти очікують, що нова податкова стратегія буде орієнтована не лише на короткострокове наповнення бюджету, а й на створення більш прогнозованого середовища для бізнесу. Це може стати одним із ключових факторів для відновлення економіки та залучення інвестицій після завершення активної фази війни.

Окрему увагу також приділяють підтримці громадян — зокрема, через адресні соціальні програми та механізми стимулювання зайнятості.

