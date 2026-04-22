Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

Ринок оренди житла в Україні роками працює «в тіні», але держава вирішила змінити правила гри — через податки, договори та контроль. Чи справді йдеться про нові штрафи, кого це зачепить і чи зможе реформа вивести ринок «на світло» без удару по орендодавцях — розбираємо у матеріалі

Тема оренди житла знову опинилася в центрі уваги після заяв представників влади про необхідність жорсткішого контролю та легалізації цього ринку. У медіа це швидко трансформувалося в гучні заголовки про «штрафи для українців», які здають квартири.

Втім, реальна ситуація значно складніша. Штрафи за несплату податків існують давно, але фактично не застосовуються масово. Водночас сама модель оподаткування робить легальну оренду невигідною для більшості власників житла.

На цьому тлі держава пропонує новий підхід: знизити податкове навантаження, але посилити контроль. І саме тут виникає головне питання — чи спрацює така комбінація в умовах війни та економічної нестабільності.

Ринок оренди в тіні: чому система не працює

Масштаби проблеми

Попри величезний попит на оренду житла, офіційна статистика демонструє парадокс: лише незначна частина українців декларує доходи від здачі квартир.

Фактично це означає, що ринок функціонує переважно поза податковим полем. Більшість угод укладається неформально — без договорів, без фіксації доходів і без сплати податків.

Чому орендодавці уникають легалізації

Головна причина — фінансова. За чинною моделлю власник житла має сплатити

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Разом – 23% від суми орендного доходу — і це без урахування витрат на ремонт, періодів, коли квартира не здається, чи комунальних платежів. Тобто податок нараховується не на прибуток, а на валовий дохід.

У таких умовах для багатьох власників житла легальна здача квартири означає суттєву втрату доходу. Особливо це критично для тих, хто здає одну квартиру як додаткове або навіть єдине джерело заробітку.

Сіра зона як «норма ринку»

У результаті сформувалася ситуація, де неофіційна оренда стала фактично стандартом. І держава тривалий час закривала на це очі через складність контролю та відсутність ефективних інструментів.

Однак саме ця «сіра зона» сьогодні стала головною мішенню для нової політики — і саме навколо неї розгортається дискусія про штрафи, податки та нові правила гри.

Штрафи за оренду: що є насправді, а що — міф

Чи з’являться нові штрафи

Після заяв представників влади частина медіа почала писати про «нові штрафи для орендодавців». Це створило враження, що держава вводить окреме покарання саме за здачу житла.

Насправді ж мова йде не про нові санкції, а про активніше застосування вже існуючих норм. Законодавство давно передбачає відповідальність за несплату податків із доходів, зокрема й від оренди.

Інакше кажучи, штрафують не за сам факт здачі квартири, а за приховування доходів.

Які штрафи вже передбачені

Система покарань достатньо жорстка навіть без нових ініціатив.

Зокрема:

штраф може становити 25% від суми податку (50% за умови повторного порушення);

додатково нараховується пеня за кожен день прострочення;

у разі значних сум можливе відкриття кримінального провадження;

адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 850 грн.

Для систематичних порушень санкції можуть досягати десятків тисяч гривень.

Чому тема штрафів стала актуальною саме зараз

Посилення риторики навколо штрафів пов’язане не стільки з бажанням карати, скільки з наміром змінити поведінку учасників ринку.

Держава сигналізує:

контроль буде жорсткішим;

ігнорувати податки стане складніше;

«сіра» оренда більше не залишиться поза увагою.

Фактично штрафи виконують роль інструменту тиску, який має підштовхнути орендодавців до легалізації.

Де виникає головна маніпуляція

Ключове спотворення в публічному дискурсі — підміна понять.

Замість пояснення, що йдеться про податкову дисципліну, формується наратив про «покарання за оренду». Це спрощення добре працює для заголовків, але не відображає суті змін.

У результаті суспільна дискусія зміщується з головного питання — як зробити систему справедливою — на емоційне сприйняття штрафів як нової загрози.

Нова модель: менше податків в обмін на легалізацію

Що пропонує влада

Ключова ідея, яку озвучують у парламенті, — змінити сам підхід до оподаткування оренди. Замість нинішніх 23% держава розглядає можливість суттєвого зниження ставки — приблизно до 7%.

Це має стати стимулом для власників житла вийти з тіні та почати декларувати доходи.

Паралельно пропонується:

зробити обов’язковими офіційні договори оренди;

посилити контроль за їх наявністю;

формалізувати відносини між орендодавцем і орендарем.

Фактично йдеться про спробу побудувати прозорий ринок із чіткими правилами гри.

Але не всі розділяють оптимізм щодо зменшення розміру податку:

«Я чую аргументи від депутатів, що ставки податків завеликі, тому орендодавці просто бояться здавати квартири офіційно. Та я особисто більше 10 років винаймаю житло і можу з досвіду сказати, що орендодавці в принципі не хочуть вступати у відносини з державою, нехай ставка податку буде навіть 1%. І що робити в такому випадку?», — розповіла в інтерв’ю «Телеграфу» голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

При цьому, за її словами, робота над зменшенням податків — першочергова задача, а наступним кроком буде обов’язкова реєстрація договору у відповідній системі.

«Поки тривають дискусії, чи потрібен буде нотаріус для кожного договору оренди, але якась обов’язкова реєстрація повинна бути: через Дію, синхронізацію з іншими реєстрами», — зазначає Шуляк.

Логіка «батога і пряника»

Запропонована модель базується на класичному підході: поєднання стимулів і тиску.

З одного боку:

нижча ставка податку;

простіша легалізація доходів;

З іншого:

ризик штрафів;

більша увага з боку податкових органів.

Ідея полягає в тому, що вигідніше буде платити менше офіційно, ніж ризикувати значними санкціями в тіні.

Обов’язкові договори як ключовий елемент

Окремий акцент — на договорах оренди. Саме вони мають стати основою для контролю.

У теорії це дає одразу кілька ефектів:

фіксацію реального доходу орендодавця;

захист прав орендаря;

можливість для держави відстежувати ринок.

Втім, на практиці це один із найбільш суперечливих пунктів.

«А що значить «обов’язкова» реєстрація договору? Орендодавець здає квартиру, як держава це побачить? Що примусить орендодавця зареєструвати договір? — розповідає Олена Шуляк. — Коли ми говоримо про обов’язкові речі, то повинна бути якась відповідальність. Якщо людина не реєструє свій договір оренди, то до неї буде застосовуватись висока відповідальність. Наприклад, у вигляді суттєвого штрафу. І люди вже не будуть ризикувати, тому що у тебе завжди є сусіди, які можуть розказати, податкова, яка може перевірити».

Вона наголосила: коли люди зрозуміють, що можуть отримати високий штраф, тоді все ж почнуть реєструвати договори оренди.

«Можна знаходити масу речей, які будуть мотивувати реєструвати такі договори оренди. Я впевнена що ми до цієї обов’язкової реєстрації дійдемо. Крім того, є частина людей, які здають квартири в оренду і хотіли б отримувати «білий» дохід, адже коли ти маєш офіційний дохід, тобі простіше працювати з банками, брати кредити, іпотеки. Навіть машину щоб купити в кредит тобі потрібно буде завжди показувати свій легальний «білий» дохід. І люди захочуть його мати», — пояснила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади.

За її словами, що частина людей, яка не захоче показувати дохід від оренди, отримають інші стимули — буде розроблена система мотивації.

Дискусія навколо довгострокових контрактів

Серед ідей, які обговорюються, — запровадження мінімального строку договору (наприклад, до 3 років). І саме це викликає найбільше запитань.

В умовах війни та високої мобільності населення:

люди часто змінюють місце проживання;

орендодавці не готові фіксувати довгі зобов’язання;

ринок залишається нестабільним.

Тому ризик полягає в тому, що надмірне регулювання може не легалізувати ринок, а навпаки — ще глибше загнати його в тінь.

Ризики реформи: чи не вдарить легалізація по самому ринку

Соціальний фактор: оренда як засіб виживання

Для значної частини українців здача житла — це не бізнес у класичному розумінні, а спосіб підтримати власний фінансовий стан.

Йдеться про:

людей, які здають одну квартиру;

внутрішньо переміщених осіб;

сім’ї, що втратили частину доходів через війну.

У таких умовах навіть знижена ставка податку може сприйматися як додаткове навантаження. А ризик штрафів — як тиск, а не стимул до легалізації.

Це створює ризик, що реформа зачепить не великих гравців, а саме дрібних орендодавців.

Обмежені можливості контролю

Ще одна проблема — практична реалізація.

Навіть за наявності нових правил:

значна частина розрахунків залишиться готівковою;

договори можуть укладатися формально або не укладатися взагалі;

перевірка кожної угоди потребує значних ресурсів.

Тобто без ефективних інструментів контролю реформа може залишитися декларативною.

Ризик подальшої «тінізації»

Якщо правила будуть надто жорсткими, ринок може відреагувати протилежно очікуванням.

Замість легалізації можливі сценарії:

перехід у ще більш неформальні домовленості;

уникнення письмових договорів;

розбиття платежів або використання обхідних схем.

Це класичний ефект: надмірне регулювання → зростання тіньового сегмента.

Як задекларувати доходи від оренди

Якщо ви здаєте нерухомість як фізична особа, вам обов’язково потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це необхідно до 1 травня року, що настає за звітним. Сплатити нарахований податок потрібно до 1 серпня. Про це розповідається у матеріалі Державної податкової служби України.

Задекларувати доходи та сплатити податки ви можете онлайн, скориставшись Електронним кабінетом платника на сайті ДПСУ.

Що говорять про важливість договору оренди у ДПСУ

У податковій наголошують, що наявність письмового договору оренди – це не просто формальність, а юридична безпека та обов’язкова умова для легальної здачі житла. Без нього ви не зможете контролювати податкові зобов’язання, що значно підвищує ризик отримання штрафів у разі перевірки.

«З 2024 року співпраця між державними органами та ОСББ/керуючими компаніями посилилась. Тепер вони мають ефективні інструменти для виявлення випадків нелегальної оренди. Тому, сподіватися на те, що «здав без договору – ніхто не дізнається» – вже не вийде», — пояснюють представники ДПСУ.

Здача житла на короткий термін через платформи

Якщо ви здаєте житло на короткий термін, наприклад, через Booking.com, і це є для вас систематичним джерелом доходу, податкова може визнати таку діяльність підприємницькою. У такому випадку вам необхідно:

зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП);

сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки відповідно до обраної групи оподаткування.

Наприклад, якщо ви оберете ФОП 3-ї групи на єдиному податку, ви сплачуватимете 5% від доходу, а також мінімальний ЄСВ щомісяця. У 2025 році мінімальний ЄСВ становить 1870 грн/міс.

Що далі: сценарії розвитку ринку

Найімовірніше, різких змін у форматі масових штрафів у короткостроковій перспективі не буде. Держава навряд чи піде на жорстке силове впровадження нових правил у воєнний час.

Натомість можна очікувати поступовий сценарій.

По-перше, акцент зміститься на створення стимулів — передусім через зниження податкового навантаження. Якщо ставка справді буде наближена до 7%, частина орендодавців може добровільно вийти з тіні.

По-друге, контроль посилюватиметься не через масові перевірки, а через непрямі інструменти — банківські транзакції, цифрові сервіси, взаємодію з платформами оренди тощо.

По-третє, ринок залишиться частково «сірим». Навіть за оптимістичного сценарію повна легалізація виглядає малоймовірною через структурні особливості — готівкові розрахунки та високу мобільність населення.

У підсумку ключовий фактор успіху реформи — баланс. Якщо держава зможе запропонувати зрозумілі правила та помірне податкове навантаження без надмірного тиску, частина ринку справді стане прозорішою.

Якщо ж акцент буде на контролі та штрафах, ефект може виявитися зворотним — і тіньовий сегмент лише зміцниться.

