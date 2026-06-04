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Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф

04.06.2026 16:50
Ольга Деркач

Після кількох днів падіння Біткоїн може отримати короткостроковий перепочинок. Відомий критик криптовалют і головний економіст Europac Пітер Шифф вважає, що найбільша цифрова валюта знайшла важливий рівень підтримки поблизу $61 000

Біткоїн знайшов підтримку на рівні $61 000 — Пітер Шифф

Фото: pixabay.com

Останніми днями Біткоїн продовжив втрачати позиції, розпочавши червень зі зниження. Однак, на думку Шиффа, ринок наразі демонструє ознаки стабілізації біля позначки, яка розташована трохи вище лютневого мінімуму.

«Біткоїн знайшов певну короткострокову підтримку біля $61 000. Це трохи вище лютневого мінімуму, який був трохи нижче $60 000. Логічно, що на цьому рівні з’явилася початкова підтримка. Наразі ціна вже відскочила більш ніж на $2 000 від цього мінімуму. Подивимося, як довго це триватиме», — написав Шифф.

Попри скептичне ставлення до криптовалют, аналітик визнав, що поточна динаміка може нагадувати події після лютого, коли Біткоїн після відновлення продовжив зростання та на початку травня досяг приблизно $82 000.

Водночас Шифф раніше попереджав інвесторів про ризики масштабного розпродажу на крипторинку. На його думку, каталізатором такого сценарію може стати корекція на фондовому ринку США, який останні місяці активно зростав завдяки буму навколо штучного інтелекту (AI).

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Тиск на Біткоїн посилюється й через відтік коштів з Біткоїн-ETF у США. Після рекордних надходжень на початку року інституційний інтерес дещо охолов, а частина інвесторів почала фіксувати прибуток. У результаті попит на BTC знизився навіть попри загалом позитивні фундаментальні чинники для крипторинку.

Технічна картина також залишається неоднозначною. Деякі аналітики вважають, що Біткоїн протягом останніх двох років формує модель «спадний клин» — фігуру, яка традиційно вважається сигналом можливого розвороту до зростання. Якщо ціні вдасться пробити верхню межу цієї формації, ринок може отримати новий імпульс для відновлення.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався близько $62 800. Це лише трохи вище рівня, який Шифф назвав ключовою підтримкою. Саме тому найближчі дні можуть стати визначальними для подальшого напрямку руху ціни.

Якщо покупці збережуть контроль над ринком, Біткоїн матиме шанс продовжити відновлення. Однак пробій нижче $61 000 може посилити тиск продавців і відкрити шлях до повторного тестування рівня $60 000 або навіть нижчих позначок. Для інвесторів це означає, що волатильність на крипторинку залишається високою, а боротьба між покупцями та продавцями ще далека від завершення.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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