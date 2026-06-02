Біткоїн впав нижче $70 000: що далі

Біткоїн продовжує втрачати позиції на тлі посилення тиску продавців. У вівторок (2 червня) найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією вперше за останні два місяці опустилася нижче позначки $70 тис., тоді як загальний обсяг ліквідацій на крипторинку за добу наблизився до $800 млн

Згідно з даними TradingView, на біржі Bitstamp курс Біткоїна знизився до $69 631. За добу актив втратив майже 2%, продовживши відставати від традиційних фінансових ринків, які демонструють протилежну динаміку.

Найбільших втрат зазнали трейдери, які робили ставку на зростання цін. За даними CoinGlass, ліквідації довгих позицій на Біткоїні та альткоїнах за останні 24 години майже досягли $800 млн.

На думку трейдера Арді, ринок опинився у вразливому становищі після втрати кількох важливих рівнів підтримки за короткий проміжок часу.

«За останні 24 години BTC втратив кілька ключових рівнів підтримки та зараз пробивається нижче вже доволі крутого низхідного каналу», — зазначив він.

Особливу увагу аналітик звернув на рівень $72 500, який назвав критично важливим для збереження висхідних очікувань. За його словами, коли підтримка руйнується одразу на кількох таймфреймах, ринок зазвичай рухається до наступної великої зони ліквідності. Наступною такою ціллю він вважає район $68,7 тис.

Песимістичні сигнали надходять і від аналітичної компанії Material Indicators. Експерти зазначають, що ринок перебуває на важливому етапі, коли ще зарано говорити, чи перетвориться поточне падіння на тривалу консолідацію, чи стане початком нової хвилі зниження.

Також читайте: Binance запускає торгівлю американськими акціями

Додатковою ознакою слабкості аналітики назвали пробій чергового рівня їхнього індикатора Timescape. За оцінкою Material Indicators, ключовою зоною підтримки наразі виступає діапазон $68-69 тис.

У разі подальшого падіння увага учасників ринку може зміститися до 200-денної простої ковзної середньої — одного з найважливіших технічних індикаторів для оцінки довгострокового тренду.

Поки крипторинок залишається під тиском, фондові індекси США продовжують оновлювати рекорди. Додатковим фактором невизначеності для цифрових активів залишається ситуація навколо можливого припинення вогню між США та Іраном. Напередодні перспективи домовленостей виглядали сумнівними, однак пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори між сторонами тривають «швидкими темпами».

На цьому тлі індекс S&P 500 вперше в історії перевищив позначку 7 600 пунктів і встановив новий рекорд. Аналітики The Kobeissi Letter зазначають, що американський ринок акцій може продемонструвати першу серію з 10 послідовних тижнів зростання з 1985 року.

За їхніми підрахунками, від 30 березня сукупна ринкова капіталізація американських акцій збільшилася на $11,7 трлн, тоді як криптовалютний сектор наразі рухається у протилежному напрямку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock фіксує масштабний відтік коштів із крипто-ETF

Втрати від криптозламів у травні впали на 90% — CertiK

Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

Джерело: Cointelegraph.