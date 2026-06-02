Укрзалізниця завершила I квартал 2026 року зі збитком

Укрзалізниця завершила перший квартал 2026 року зі збитком близько ₴7,9 млрд. На фінансові результати компанії вплинули масштабні російські атаки на залізничну інфраструктуру, скорочення обсягів перевезень та різке зростання вартості енергоресурсів

Як повідомили в компанії, протягом січня-березня ворог завдав 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу. Це майже половина від загальної кількості атак на залізницю за весь 2025 рік. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 1 718 об’єктів, а під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 працівників залізниці.

Попри складну ситуацію, Укрзалізниця не переглядала тарифи ні для пасажирських, ні для вантажних перевезень.

«Але й при таких викликах було втримано на незмінному рівні тарифи для пасажирів, щоб зберігати доступність перевезень для всіх, а також вантажні тарифи, щоб підтримати вітчизняні підприємства та всю економіку протягом складного періоду», — зазначили в компанії.

Додатковий тиск на результати створили проблеми в промисловості. Через атаки на енергетичну та виробничу інфраструктуру частина металургійних і гірничо-збагачувальних підприємств тимчасово зупиняла роботу. Це позначилося на обсягах вантажних перевезень.

За підсумками першого кварталу Укрзалізниця перевезла 34,8 млн тонн вантажів, що на 6,4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зменшилися й обсяги пасажирських перевезень. У далекому сполученні компанія перевезла 5,8 млн пасажирів, що на 10% менше у річному вимірі. Основними причинами стали атаки на пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру, через які доводилося тимчасово змінювати маршрути або скорочувати рух окремих рейсів.

Читайте також: Ощадбанк та Укрзалізниця запустили нову модель іпотеки

Суттєвим викликом для перевізника стало й подорожчання енергоресурсів. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході закупівельна вартість дизельного пального у березні зросла майже на 50%.

Водночас через втрату частини генеруючих потужностей та збільшення імпорту електроенергії ціни на електроенергію для компанії підскочили на 52%.

«Для Укрзалізниці це принесло додаткові витрати в розмірі ₴2,58 млрд», — повідомили в компанії.

Попри збитки, перевізник продовжує працювати в режимі жорсткої економії. В Укрзалізниці зазначають, що вже другий рік поспіль не індексують зарплати працівників, а також оптимізують витрати на розвиток та відновлення інфраструктури.

За даними компанії, програма підвищення операційної ефективності вже перевищила ₴10,2 млрд. Серед заходів — продаж металобрухту, оренда майна через Prozorro, передача непрофільних активів та інші ініціативи.

Додаткову підтримку забезпечив експериментальний механізм державного замовлення на пасажирські перевезення. У компанії наголосили, що держава вперше почала системно компенсувати різницю між собівартістю перевезень та чинними тарифами для пасажирів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що зміниться для українців у червні 2026 року

Binance запускає торгівлю американськими акціями

Учені створили пластик, який самознищується