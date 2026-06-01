Що зміниться для українців у червні 2026 року

У червні українців очікує низка важливих змін: завершується термін використання коштів за програмою Національний кешбек, спливає дедлайн для оцифрування трудових книжок, а для критично важливих підприємств оновлюють правила бронювання працівників

Нові правила бронювання

Уряд готує зміни до механізму бронювання військовозобов’язаних. Однією з головних вимог стане рівень зарплати: середня зарплата на підприємстві та зарплата працівника, якого бронюють, мають становити щонайменше три мінімальні зарплати — наразі це 25 941 грн. Для підприємств у прифронтових регіонах поріг буде нижчим — 2,5 мінімальної зарплати.

Також змінюється порядок розрахунку квот. Працівники, які мають відстрочку та працюють за сумісництвом, більше не враховуватимуться під час визначення ліміту на бронювання. Компанії, які перевищили встановлену кількість заброньованих співробітників, повинні самостійно переглянути список таких працівників. Окремі додаткові вимоги запровадять і для резидентів Дія.City.

Крім того, уряд переглядає критерії визначення критично важливих підприємств. Підтвердити відповідний статус компанії мають до 1 вересня.

Зарплати військових можуть зрости

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у системі грошового забезпечення військовослужбовців. За його словами, військові на тилових посадах мають отримувати не менше 30 тис. грн на місяць. Для бійців, які виконують завдання безпосередньо в зоні бойових дій, рівень виплат може становити від 250 тис. до 500 тис. грн залежно від умов служби та результатів роботи.

Дедлайн для оцифрування трудових книжок

10 червня завершується перехідний період для подання паперових трудових книжок на оцифрування через роботодавця. Йдеться насамперед про працівників, які розпочали трудову діяльність до 1 січня 2004 року.

Після цієї дати українці зможуть самостійно передати необхідні документи до Пенсійного фонду для внесення даних до електронного реєстру.

Кешбек потрібно використати до кінця місяця

Українцям також нагадують про необхідність витратити кошти, накопичені за програмою Національний кешбек. Гроші, нараховані за покупки українських товарів, можна використати до 30 червня. Після цього невикористані кошти повернуться до державного бюджету.

Накопичений кешбек дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання книжок і ліків, поповнення мобільного рахунку або благодійні внески на підтримку ЗСУ.

Джерело: УНІАН.