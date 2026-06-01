У Дії розширили механізм фіксації збитків від війни

01.06.2026 15:30
Микола Деркач

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити весь перелік категорій, передбачених міжнародним Реєстром збитків для подання заяв про репарації, завданих агресією російської федерації проти України

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Щойно з’явиться технічна можливість, бізнес, держава та громадяни зможуть подавати заяви через портал Дія ще за 14 новими категоріями. Усе, щоб зафіксувати наслідки війни та змусити росію заплатити за кожен злочин», — йдеться у повідомленні.

Що зможуть фіксувати українці (Категорія A)

Раніше громадяни могли подати заяви до міжнародного Реєстру збитків у 16 категоріях: пошкодження або знищення житла, вимушене внутрішнє переміщення чи вимушене переміщення за межі України, смерть близького члена сім’ї, зникнення безвісти, катувань, сексуального насильства та інших збитків, спричинених агресією рф.

Після технічного впровадження в Дії з’явиться можливість фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти. Крім того, українці зможуть реєструвати інші економічні втрати, а також випадки порушення прав людини, гуманітарного права або законів і звичаїв війни.

Що фіксуватиме держава (Категорія B)

Уряд суттєво розширив можливості для фіксації збитків органами влади, місцевого самоврядування та державними установами. Після технічного запуску відповідних послуг вони зможуть заявляти про екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів та витрати на розмінування територій.

Також держава зможе подавати заяви щодо пошкодження культурної спадщини, державних гуманітарних витрат на підтримку населення та інших втрат майна.

Як фіксуватимуть збитки бізнесу (Категорія C)

Підприємці теж отримають більше можливостей для справедливості. Вони зможуть реєструвати пошкодження або знищення об’єктів культурної цінності. Також бізнес зможе подавати дані про витрати компанії на релокацію та евакуацію, заявляти про гуманітарні витрати та інші економічні втрати одразу після того, як технічно відкриємо ці категорії.

Мінцифра продовжує створювати зручні інструменти, щоб кожен постраждалий міг зафіксувати завдану шкоду та долучитися до процесу стягнення справедливих репарацій з держави-агресора. Зверніть увагу: нові категорії ставатимуть доступними в Дії поступово, після їхнього технічного впровадження. Про запуск кожної з послуг ми повідомимо додатково.

