Хто має сплатити податки на нерухомість в Україні

Власники нерухомості в Україні щороку можуть бути зобов’язані сплачувати податок на житло. Проте цей платіж поширюється не на всіх громадян. Тому варто розібратися, хто саме повинен сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2026 році

Хто зобов’язаний сплачувати податок на нерухомість

Податковий кодекс визначає платниками податку фізичних і юридичних осіб, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості. Це правило діє як для резидентів України, так і для іноземців, які мають нерухомість на території країни.

Якщо об’єкт має кількох власників, податковий обов’язок залежить від форми власності. У разі часткової власності кожен співвласник сплачує податок за свою частку. Якщо майно поділене в натурі, платниками вважаються всі власники відповідних частин. Коли нерухомість перебуває у спільній сумісній власності без поділу, сторони можуть самостійно визначити одного платника податку.

Водночас сам факт володіння житлом ще не означає автоматичного нарахування податку. Вирішальним критерієм є площа нерухомості. Податок виникає лише тоді, коли вона перевищує встановлені законом межі: 60 кв. метрів для квартири, 120 кв. метрів для приватного будинку та 180 кв. метрів у разі одночасного володіння різними житловими об’єктами.

Отже, оподатковується не вся площа житла, а лише квадратні метри понад визначений ліміт. Наприклад, власник квартири площею 52 кв. метри не сплачуватиме податок і не отримає відповідного повідомлення від податкової служби.

Яка нерухомість звільнена від оподаткування

Податковий кодекс також передбачає перелік об’єктів, на які податок на нерухомість не нараховується. До них належать гуртожитки, дитячі будинки сімейного типу, майно державних органів та органів місцевого самоврядування.

Пільга поширюється і на житло, власниками якого є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти з інвалідністю, яких виховує один із батьків. Не підлягають оподаткуванню об’єкти, розташовані в зоні відчуження або зоні безумовного відселення.

Крім того, податок не сплачують багатодітні та прийомні сім’ї, які виховують п’ятьох і більше дітей. Від оподаткування звільнені бази олімпійської та паралімпійської підготовки, а також будівлі закладів дошкільної та загальної середньої освіти незалежно від форми власності.

Окремі пільги діють для нерухомості, що розташована на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій. Також податок не нараховується на житло, яке було пошкоджене чи повністю зруйноване через воєнну агресію.

