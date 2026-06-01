Втрати від криптозламів у травні впали на 90% — CertiK

Збитки від атак на криптоплатформи у травні становили $68,3 млн, що майже на 90% менше порівняно з $650 млн, втраченими у квітні

Про це повідомила компанія з кібербезпеки CertiK.

«Після особливо невдалого квітня травень став уже третім місяцем у 2026 році, коли втрати не перевищили $100 млн», — зазначили аналітики CertiK.

За даними компанії, близько $2,6 млн із загальної суми викрадених коштів припало на фішингові атаки. Водночас приблизно $9,4 млн вдалося повернути або відшкодувати.

Якщо не враховувати злам біржі Bybit на $1,5 млрд у лютому 2025 року, то квітень став місяцем із найбільшими втратами від криптоексплойтів з березня 2022 року. Найбільший інцидент того місяця був пов’язаний з атакою на Kelp DAO, яка призвела до збитків у розмірі $291 млн.

Найбільшим інцидентом травня став злам міжмережевого мосту Verus Protocol 18 травня, під час якого було викрадено $11,5 млн. Друге місце посів THORChain — унаслідок експлойту в середині травня з протоколу вивели $10,1 млн.

Найбільше втрат за місяць спричинили вразливості в коді — близько 66% від загальної суми, або приблизно $45 млн. На другому місці опинилися компрометації криптогаманців і приватних ключів, через які було викрадено $13,7 млн.

Найчастіше зловмисники атакували міжмережеві мости. На них припало $28,6 млн збитків, або 42% усіх втрат за місяць. Другою найбільш постраждалою категорією стали протоколи децентралізованих фінансів (DeFi).

За даними DeFiLlama, у травні було зафіксовано 29 інцидентів, сім із яких були пов’язані з компрометацією приватних ключів.

Останні два випадки сталися 30 травня. Зловмисники атакували Alephium Bridge та Gravity Bridge, викравши відповідно $815 тис. і $5,4 млн через скомпрометовані приватні ключі.

Також у травні зросла активність шкідливого програмного забезпечення, створеного за допомогою штучного інтелекту (AI). Кіберзлочинці атакували розробників криптопроєктів і ШІ-рішень, компрометуючи репозиторії коду та вводячи в оману AI-асистентів для програмування.

Джерело: Cointelegraph.