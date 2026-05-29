Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

Від початку року Біткоїн (BTC) подешевшав майже на 17%, оскільки відтік інституційного капіталу та геополітична напруженість продовжують тиснути на ринок цифрових активів

У результаті «цифрове золото» офіційно вибуло з десятки найбільших активів світу за ринковою капіталізацією. Наразі Біткоїн посідає 13-те місце з ринковою вартістю $1,46 трлн, згідно з даними Companies Market Cap.

Для порівняння, криптовалюта тепер коштує менше, ніж Tesla та Meta, ринкова капіталізація яких становить $1,64 трлн і $1,59 трлн відповідно.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $73 642. Наступною ключовою зоною підтримки для активу залишається діапазон $72 000-73 000.

Щоб опуститися ще нижче — на 14-те місце у світовому рейтингу активів — Біткоїну достатньо втратити ще близько 10% вартості та $147 млрд ринкової капіталізації.

Біткоїн втрачає позиції

На відміну від Біткоїна, дорогоцінні метали та акції виробників напівпровідників продемонстрували одні з найкращих результатів цього року. Зокрема, золото в січні зросло до рекордних $5 600 за унцію, після чого скоригувалося до приблизно $4 451. Срібло ж піднімалося до $120 за унцію і зараз торгується біля позначки $73.

На тлі падіння Біткоїна срібло стало п’ятим за величиною активом у світі за ринковою капіталізацією, яка становить $4,15 трлн. Водночас деякі аналітики прогнозують новий етап зростання дорогоцінних металів і вважають, що золото може досягти $7 000 за унцію.

Щодо сектору напівпровідників, то бум навколо штучного інтелекту (AI) продовжує значно випереджати крипторинок за темпами зростання. Nvidia залишається другим найдорожчим активом у світі після золота з ринковою капіталізацією $5,16 трлн. Ба більше, генеральний директор компанії Дженсен Хуанг переконаний, що в найближчі роки ця оцінка продовжить зростати.

Третє та четверте місця у світовому рейтингу займають Alphabet із капіталізацією $4,62 трлн та Apple із показником $4,56 трлн.

Джерело: Finbold.