10 найкращих криптовалют 2026: які монети домінують

29.05.2026 11:50
Микола Деркач

Попри тисячі криптовалют на ринку, лише кілька проєктів змогли закріпитися як глобальні лідери за рівнем капіталізації, інституційного інтересу та реального використання

Аналітики Finbold склали список із 10 найбільших криптовалют станом на 28 травня 2026 року, виключивши зі списку стейблкоїни.

Лідером ринку залишається Біткоїн. Після запуску спотових Біткоїн-ETF криптовалюта отримала мільярдні інституційні вливання. Зокрема, фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust накопичив BTC більш ніж на $60 млрд. На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався близько $73 тис., а його ринкова капіталізація сягнула $1,46 трлн.

Ethereum зберігає статус головної інфраструктури для DeFi. У мережі обсяг стейблкоїнів перевищив $167 млрд, а кількість власників стейблкоїнів — 23 млн. ETH торгувався біля позначки $2 тис.

Третє місце серед ключових активів посідає XRP. Зростанню токена сприяли використання Ripple у міжнародних платежах та завершення багаторічного судового процесу із SEC. Капіталізація XRP становила близько $81,8 млрд.

BNB продовжує зміцнювати позиції завдяки екосистемі Binance та механізму спалювання токенів. Попри регуляторний тиск останніх років, біржа зберігає аудиторію майже у 320 млн користувачів.

Серед інших великих проєктів аналітики виділили Solana, яка стала основною мережею для мемкоїнів і високочастотного DeFi, а також TRON — одного з лідерів у сфері стейблкоїн-платежів із понад 4 млн щоденних активних користувачів.

До рейтингу також увійшли Dogecoin, Hyperliquid, Zcash та Cardano. Зокрема, Hyperliquid став одним із найпомітніших DeFi-проєктів завдяки децентралізованій біржі деривативів, а Zcash повернувся у фокус інвесторів через зростання інтересу до приватних криптовалют.

Аналітики зазначають, що більшість криптовалют із топ-10 об’єднує не лише висока капіталізація, а й наявність реальних сценаріїв використання, підтримка інституційних інвесторів та активний розвиток екосистем.

