close-btn
PaySpaceMagazine

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

27.05.2026 16:50
Микола Деркач

Після рекордних притоків капіталу американські Bitcoin-ETF раптово перейшли у режим масового розпродажу. Відтік коштів триває вже сьомий день поспіль, а ринок дедалі більше нервує через поведінку найбільших фондів BlackRock та Fidelity

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

Фото: pexels.com

Спотові Bitcoin-ETF у США зафіксували шість днів поспіль із чистим відтоком капіталу. За даними SoSoValue, з 15 по 22 травня інвестори вивели з фондів близько $1,55 млрд.

Станом на написання матеріалу сукупні активи американських спотових Bitcoin-ETF оцінюються приблизно у $98,87 млрд.

Найбільший відтік припав на фонд BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT). За шість днів фонд втратив близько $1,14 млрд, хоча все ще утримує активи на суму близько $61 млрд.

Також негативну динаміку показав Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), із якого інвестори вивели близько $151 млн. Активи фонду наразі оцінюються у $13,98 млрд.

Відтік коштів із Bitcoin-ETF продовжився і після цього періоду. За даними CoinStats AI та SoSoValue, 26 травня спотові Bitcoin-ETF у США зафіксували ще близько $83,5 млн чистого відтоку, що продовжило серію негативних потоків до семи торгових днів поспіль.

Також читайте3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

На тлі зниження попиту з боку ETF-емітентів Біткоїн продовжує торгуватися у вузькому діапазоні поблизу $76-77 тис. На момент написання матеріалу BTC коливається у межах $75-77 тис.

Аналітики зазначають, що ослаблення попиту з боку американських ETF тисне на бичачий імпульс ринку. Водночас частина трейдерів деривативів усе ще зберігає оптимістичні очікування щодо подальшого руху ціни.

Якщо спотові Bitcoin-ETF у США повернуться до режиму накопичення найближчими днями, це може підтримати нову хвилю зростання BTC. Інакше ризик подальшої консолідації або просідання ринку збережеться.

Раніше ми також писали, що ончейн-активність Біткоїна різко знизилася: кількість активних адрес за останні два тижні скоротилася майже на 40% на тлі тривалої консолідації ціни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

Що таке криптокомісії та як їх мінімізувати

Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko

За даними finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Активність мережі Біткоїна впала: що далі 27.05.2026

Активність мережі Біткоїна впала: що далі
Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста 26.05.2026

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста
Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики 26.05.2026

Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики
Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko 23.05.2026

Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko
Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн 22.05.2026

Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн
Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000 22.05.2026

Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  21:00

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

 Сьогодні  20:30

Рада провалила закон про оподаткування посилок

 Сьогодні  20:00

Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

 Сьогодні  19:30

4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

 Сьогодні  18:10

ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

 Сьогодні  17:30

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

 Сьогодні  16:50

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.