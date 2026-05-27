Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

Після рекордних притоків капіталу американські Bitcoin-ETF раптово перейшли у режим масового розпродажу. Відтік коштів триває вже сьомий день поспіль, а ринок дедалі більше нервує через поведінку найбільших фондів BlackRock та Fidelity

Спотові Bitcoin-ETF у США зафіксували шість днів поспіль із чистим відтоком капіталу. За даними SoSoValue, з 15 по 22 травня інвестори вивели з фондів близько $1,55 млрд.

Станом на написання матеріалу сукупні активи американських спотових Bitcoin-ETF оцінюються приблизно у $98,87 млрд.

Найбільший відтік припав на фонд BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT). За шість днів фонд втратив близько $1,14 млрд, хоча все ще утримує активи на суму близько $61 млрд.

Також негативну динаміку показав Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), із якого інвестори вивели близько $151 млн. Активи фонду наразі оцінюються у $13,98 млрд.

Відтік коштів із Bitcoin-ETF продовжився і після цього періоду. За даними CoinStats AI та SoSoValue, 26 травня спотові Bitcoin-ETF у США зафіксували ще близько $83,5 млн чистого відтоку, що продовжило серію негативних потоків до семи торгових днів поспіль.

На тлі зниження попиту з боку ETF-емітентів Біткоїн продовжує торгуватися у вузькому діапазоні поблизу $76-77 тис. На момент написання матеріалу BTC коливається у межах $75-77 тис.

Аналітики зазначають, що ослаблення попиту з боку американських ETF тисне на бичачий імпульс ринку. Водночас частина трейдерів деривативів усе ще зберігає оптимістичні очікування щодо подальшого руху ціни.

Якщо спотові Bitcoin-ETF у США повернуться до режиму накопичення найближчими днями, це може підтримати нову хвилю зростання BTC. Інакше ризик подальшої консолідації або просідання ринку збережеться.

Раніше ми також писали, що ончейн-активність Біткоїна різко знизилася: кількість активних адрес за останні два тижні скоротилася майже на 40% на тлі тривалої консолідації ціни.

За даними finbold.com.