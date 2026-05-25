У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

OpenAI та MoonPay інтегрували купівлю криптовалют прямо в ChatGPT. Тепер користувачі можуть придбати цифрові активи без переходу на сторонні біржі чи сервіси — достатньо знайти застосунок MoonPay у каталозі Apps всередині чат-бота

У MoonPay заявили, що стали «першим і єдиним криптоонрампом, інтегрованим у ChatGPT». Сервіс уже доступний у магазині застосунків OpenAI та дозволяє купувати криптовалюту прямо під час спілкування з ШІ.

Після підключення користувач може просто вказати, який актив хоче придбати, наприклад: «USDC у мережі Solana», «0,1 ETH» або «$100 у Біткоїні». Система автоматично формує готове посилання для оплати, а завершення транзакції відбувається через moonpay.com.

У MoonPay зазначають, що інтеграція прибирає кілька зайвих кроків, які традиційно супроводжують купівлю криптовалюти: відкриття окремих вкладок, пошук потрібного токена, копіювання адрес гаманців та ручне введення параметрів переказу.

«Раніше купівля криптовалюти означала вихід із розмови, відкриття окремої вкладки, пошук потрібного токена та копіювання адрес гаманця. MoonPay дозволяє зробити це всередині ChatGPT», — пояснили у компанії.

Сервіс підтримує оплату банківськими картками, Apple Pay, Google Pay та банківськими переказами. Серед доступних активів — Біткоїн, Ethereum, Solana, USDC та ще понад 100 криптовалют у більш ніж 30 блокчейнах.

Для користувачів, які вже мають акаунт MoonPay, додаткова реєстрація не потрібна. ChatGPT автоматично підставляє суму, мережу та актив, а користувачу залишається лише підтвердити операцію.

Інтеграція стала черговим кроком OpenAI у розвитку екосистеми застосунків усередині ChatGPT. Компанія відкрила каталог Apps у грудні 2025 року, позиціонуючи його як маркетплейс сторонніх сервісів, які працюють безпосередньо в інтерфейсі чат-бота.

На відміну від класичних плагінів, нові застосунки не просто додають окремі функції, а дозволяють виконувати дії прямо під час діалогу з AI. Через ChatGPT уже можна створювати плейлисти, бронювати сервіси, переглядати нерухомість або взаємодіяти з фінансовими продуктами без переходу між платформами.

Для криптоіндустрії це також може стати важливим кроком до масового впровадження цифрових активів. Інтеграція криптосервісів безпосередньо в AI-чат потенційно спрощує вхід для нових користувачів, які раніше уникали складних біржових інтерфейсів і технічних налаштувань.

Джерело: PYMNTS.