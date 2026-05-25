ПриватБанк призначив топменеджера з цифрової трансформації

25.05.2026 13:30
Ольга Деркач

ПриватБанк оголосив про призначення нового заступника голови правління з питань цифрової трансформації. Ним став Маркус Краббенборг — топменеджер із багаторічним міжнародним досвідом у сфері банківських технологій, платіжних систем та цифрової трансформації. До виконання обов’язків він приступить 1 червня

Фото: freepik.com

Рішення про призначення ухвалила Наглядова рада ПриватБанку за результатами відкритого конкурсу, йдеться в повідомленні ПриватБанку.

На новій посаді Маркус Краббенборг відповідатиме за розвиток інноваційних рішень банку, цифрові сервіси для клієнтів та інтеграцію технологій штучного інтелекту в операційну діяльність.

Голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт назвав цифрову трансформацію одним із ключових пріоритетів банку: «Цифрова трансформація для одного з найбільш інноваційних банків країни була і залишається пріоритетом. Ми готові до викликів ери штучного інтелекту і посилюємо лідерську команду людиною з фантастичним глобальним досвідом».

Маркус Краббенборг має понад десятки років досвіду роботи у великих міжнародних фінансових установах та фінтех-компаніях. Останніми роками він працював у United Overseas Bank (UOB) у Сінгапурі, де відповідав за напрямок платежів та платіжної трансформації.

До цього Краббенборг обіймав посаду CIO Cash Management у Deutsche Bank у Франкфурті, де керував технологіями глобальних платежів та цифровими каналами. Також працював у Lloyds Banking Group у Лондоні, де відповідав за технологічні напрями Global Transaction Banking та Global Markets.

Окремим етапом його кар’єри стала робота в M2C Payments в Амстердамі. Там він був CEO та співзасновником фінтех-стартапу, який першим у Єврозоні запустив систему миттєвих платежів Instant Payments.

Крім того, Маркус Краббенборг раніше працював на керівних посадах у ING Bank, Royal Bank of Scotland, ABN AMRO Bank та Mastercard.

Майбутній заступник голови правління ПриватБанку здобув освіту в Університеті Радбуда в Неймегені у Нідерландах. У 1989 році він отримав ступінь доктора з прикладної математики.

У ПриватБанку зазначають, що одним із головних фокусів нового керівника стане розвиток інструментів взаємодії з клієнтами та впровадження рішень на основі штучного інтелекту. Також він відповідатиме за подальший розвиток технологічної інфраструктури банку.

Сам Маркус Краббенборг заявив, що бачить великий потенціал українського банківського ринку та ролі ПриватБанку в його розвитку.

«Україна вже сьогодні є одним із найдинамічніших ринків цифрового банкінгу у світі, і значною мірою це стало можливим завдяки інноваційній ролі ПриватБанку. Саме тому для мене це чудова можливість разом із командою працювати над створенням наступного покоління банкінгу — ще більш персоналізованого, швидкого та побудованого навколо штучного інтелекту, даних і бездоганного клієнтського досвіду», — відзначив Маркус Краббенборг.

