ПриватБанк і Mastercard продовжили програму безкоштовної доставки карток

Державний ПриватБанк разом із Mastercard продовжують програму безкоштовної доставки платіжних карток: упродовж усього 2026 року клієнти банку зможуть отримувати картки без оплати доставки як в Україні, так і за кордоном

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Рішення продовжити програму безкоштовної доставки пов’язане зі стабільно високим попитом на фізичні картки, зокрема серед українців, які перебувають за межами країни. Попри розвиток цифрових платіжних сервісів, банківська картка залишається базовим фінансовим інструментом для щоденних розрахунків, зняття готівки та онлайн-покупок.

Як працює доставка карток

Замовити нову картку Mastercard від ПриватБанку або перевипустити чинну можна у Приват24 — оформлення заявки займає лише кілька кліків. В Україні картку доставляють у відділення або поштомати Нової пошти, а також у відділення банку. Для клієнтів за кордоном доступна доставка через Нову пошту на будь-яку адресу в 13 країнах світу (у березні стане доступна послуга також через Укрпошту, а горизонти розширяться до 60 країн світу).

Таким чином банк фактично прибирає необхідність особистого візиту до відділення, що особливо важливо для клієнтів, які перебувають у регіонах без стабільного доступу до банківської інфраструктури або тимчасово проживають за кордоном.

Термін доставки залежить від обраного способу та країни отримання. У межах України картки зазвичай доставляють протягом кількох днів. За кордон доставка може тривати від одного до кількох тижнів — залежно від країни та роботи поштових операторів.

Попит в Україні та за кордоном

За даними ПриватБанку, минулого року клієнти отримали з доставкою по Україні та за кордон понад 1,2 млн платіжних карток. Найчастіше доставку в межах країни замовляли мешканці Києва, а також Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

За кордоном у 2025 році картки ПриватБанку з доставкою отримали майже 150 тис. українців. Найбільше замовлень припало на Польщу, Німеччину, Чехію, США, Велику Британію, Францію та Іспанію — країни, де проживає найбільша кількість українців після початку повномасштабної війни.

Цифрові картки як альтернатива

У банку також нагадують, що від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє клієнтам без обмежень користуватися ними для оплати товарів і послуг та зняття готівки. У разі потреби перевипуску картки, зокрема для активних покупок в інтернет-магазинах, клієнти можуть миттєво оформити цифрову картку у Приват24 або замовити пластикову з безкоштовною доставкою.

Продовження програми безкоштовної доставки до кінця 2026 року дає змогу ПриватБанку зберігати доступність базових фінансових сервісів незалежно від того, де перебуває клієнт — в Україні чи за її межами.

Нагадаємо, що ПриватБанк представив новий для українського ринку фінансовий інструмент для бізнес-клієнтів — «Миттєву розстрочку для бізнесу». Цей продукт є адаптованою версією відомої послуги для фізичних осіб і дозволяє ФОП та іншим підприємцям здійснювати необхідні закупівлі з оплатою частинами. Йдеться про можливість швидко профінансувати придбання товарів або послуг, не відволікаючи обігові кошти.

