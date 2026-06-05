Через тиск регулятора Google відкриє нову опцію для сайтів

Власники сайтів отримають більше контролю над тим, як Google використовує їхній контент у функціях пошуку на базі штучного інтелекту. Таке рішення ухвалило Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA)

Нові правила зобов’язують Google надати видавцям можливість виключати свій контент із таких інструментів, як AI Overviews та AI Mode, а також забороняти його використання для донавчання моделей штучного інтелекту компанії.

У CMA назвали це безпрецедентним кроком.

«Вперше у світі видавці отримають ефективні інструменти, які дозволять запобігти використанню їхнього контенту для роботи ШІ-функцій у пошуку, таких як AI Overviews. Це посилить позиції видавців, зокрема новинних організацій, під час переговорів із Google щодо контентних угод», — заявили в регуляторі.

Крім того, Google буде зобов’язана забезпечити належне посилання на джерела в AI-відповідях. Контент видавців має супроводжуватися чіткими та помітними посиланнями на першоджерела.

На думку CMA, нові вимоги допоможуть забезпечити справедливіші умови для видавців і користувачів та водночас покращать якість пошукових сервісів Google, зокрема, у Великій Британії.

Компанія вже почала тестувати нові інструменти серед частини власників сайтів у країні. Після завершення випробувань Google планує зробити їх доступними на глобальному рівні.

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Одним із нововведень стане спеціальний перемикач у Search Console. Він дозволить керувати тим, як контент використовується в AI Overviews, AI Mode та AI Overviews у Discover.

Сайти, які повністю відмовляться від участі в генеративних AI-функціях, не отримуватимуть показів і переходів із таких сервісів. Водночас Google наголошує, що це не впливатиме на ранжування сторінок у звичайних результатах пошуку.

Також Search Console отримає нову аналітику. Власники сайтів зможуть бачити, які сторінки потрапляють до AI-відповідей, а також у яких країнах вони демонструються користувачам.

Генеральний директор News Media Association Тео Бамбер назвав рішення важливим кроком до створення більш справедливої цифрової економіки.

«Юридично обов’язкові вимоги до Google Search, опубліковані сьогодні, є важливим кроком до вирівнювання умов гри та побудови справедливої й прозорої цифрової економіки, де якісний контент належним чином поважається та справедливо винагороджується», — зазначив він.

За словами Бамбера, успіх нових правил залежатиме від ефективності їхнього впровадження, контролю за виконанням і готовності регуляторів адаптувати вимоги до швидких технологічних змін.

Рішення CMA може стати одним із найважливіших прецедентів для медіаіндустрії в епоху генеративного ШІ. Раніше видавці неодноразово скаржилися, що AI Overviews скорочують трафік на сайти, оскільки користувачі отримують готові відповіді без необхідності переходити на першоджерело. Новий механізм фактично вперше розділяє участь у традиційному пошуку Google та її AI-сервісах, дозволяючи сайтам самостійно вирішувати, чи хочуть вони надавати свій контент для роботи таких систем.

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