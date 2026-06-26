YouTube оновлює Shorts: що зміниться

YouTube оголосив про низку оновлень для сервісу Shorts, які мають зробити перегляд коротких відео ще зручнішим і швидшим. Однією з головних новинок стала можливість відтворювати ролики з подвійною швидкістю

Тепер користувачі можуть прискорити перегляд Shorts до 2×, утримуючи палець на краю екрана, а за потреби зафіксувати цю швидкість. За словами YouTube, це допоможе швидше сприймати інформацію або знаходити потрібні моменти у відео. Аналогічна функція вже давно доступна в TikTok.

Ще одна зміна стосується взаємодії з контентом. YouTube відмовляється від кнопки «Не подобається» (Dislike) у Shorts. Натомість користувачам пропонуватимуть скористатися функціями «Не цікавить» (Not Interested) або «Не рекомендувати цей канал» (Don’t recommend this channel), щоб впливати на рекомендації.

Водночас кнопку «Подобається» із традиційним значком великого пальця замінять на іконку у вигляді серця, що також наближає інтерфейс Shorts до TikTok.

Крім того, платформа запускає режим Clear Screen, який тимчасово приховує всі елементи інтерфейсу — текст, кнопки та інші іконки — залишаючи на екрані лише відео. Це дозволить переглядати контент без зайвих відволікаючих елементів.

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У YouTube зазначають, що всі ці зміни покликані зробити використання Shorts більш інтуїтивним. Нові функції впроваджуватимуться поступово, однак точні терміни їхнього глобального запуску компанія поки не назвала.

Попри те, що YouTube вийшов на ринок коротких відео пізніше за TikTok та Instagram Reels, сервіс Shorts продовжує активно зростати. За словами генерального директора YouTube Ніла Мохана, станом на середину 2025 року Shorts генерував близько 200 млрд переглядів щодня. Водночас компанія зараховує перегляд уже з моменту відкриття відео, що частково пояснює настільки високі показники. Також дедалі більше користувачів дивляться Shorts на телевізорах — щомісяця на великих екранах переглядається близько 2 млрд годин такого контенту.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що нові функції свідчать про подальше зближення YouTube Shorts із TikTok. Google не лише додає схожі можливості, а й змінює саму логіку взаємодії з короткими відео, роблячи акцент на швидкому споживанні контенту та персоналізації рекомендацій. Для українських авторів і брендів це означає необхідність ще уважніше адаптувати контент під алгоритми коротких відео, адже конкуренція за увагу користувачів продовжує посилюватися.

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За матеріалами: techcrunch.com; theverge.com.