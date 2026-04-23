Початок нової епохи: 21 рік тому вийшло перше відео на YouTube

23 квітня 2005 року близько 08:30 ранку на платформі YouTube з’явилося перше відео — подія, яка згодом стала відправною точкою для глобальної трансформації онлайн-контенту

Ролик тривалістю лише 18 секунд опублікував один із засновників сервісу Джавед Карім. Відео під назвою «Я в зоопарку» було зняте у зоопарку Сан-Дієго: автор стоїть на фоні слонів і невимушено розповідає кілька фраз. Жодного монтажу, сценарію чи постановки — лише простий, буденний момент, зафіксований на камеру та викладений в інтернет.

На момент публікації відео не привернуло значної уваги та не стало вірусним. Однак саме воно наочно показало новий підхід до створення й поширення контенту: будь-хто може швидко записати відео та поділитися ним із глобальною аудиторією. У 2005 році така можливість ще не була звичною і вимагала значно більше технічних ресурсів.

Цей простий експеримент фактично заклав основу для майбутнього розвитку відеоіндустрії в інтернеті. Ідея відкритої платформи для публікації роликів поступово привела до формування нового типу медіа — з акцентом на користувацький контент, швидкість поширення та доступність для кожного.

За роки існування YouTube перетворився на найбільшу відеоплатформу у світі. Сьогодні сервіс налічує понад 2 млрд активних користувачів, а відео стало одним із ключових форматів споживання інформації та розваг онлайн.

Перший ролик, який колись залишився майже непоміченим, нині набрав майже 388 млн переглядів. Сам Джавед Карім також зберігає помітну присутність на платформі — його канал має понад 6 млн підписників.

Таким чином, коротке відео без монтажу та сценарію стало символом початку нової цифрової епохи, у якій відеоконтент став невід’ємною частиною повсякденного життя мільярдів людей.

Джерело: Gazeta Express.